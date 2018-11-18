Почему Беларусь в мире ассоциируется с вертлявой камышевкой? 18.11.2018, 21:43

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Как появилась общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Какой маленькой певчей птичке обязана появлением крупнейшая природоохранная организация Беларуси, чем она занимается сегодня, рассказывает «Народной воле» директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский:

Александр Винчевский

Фото: nv-online.info

– Александр Евгеньевич, этот год для организации юбилейный. Чем можете похвастаться за 20 лет работы?

– Если говорить языком цифр, то 20 лет существования нашей организации – это сотни тысяч спасенных птиц, десятки тысяч изученных и сохраненных гектаров болот, лугов и лесов. А также тысячи друзей, сторонников и волонтеров, которые работают ради одной цели – сохранения дикой природы нашей страны.

– С чего все начиналось?

– Как ни странно, «инициатором» создания общества стала маленькая певчая перелетная птичка – вертлявая камышевка, жительница осоковых болот. Еще четверть века назад считалось, что в Беларуси из-за необдуманного осушения болот навсегда исчезли многие виды птиц, в том числе и вертлявая камышевка, «болотный воробей». Каково же было удивление, когда после специальных исследований оказалось, что как раз к нам прилетает для продолжения своего рода около 60% мировой популяции вертлявой камышевки!

После такого открытия нам, словно свыше, было предначертано сделать эту очень редкую неприметную птичку символом и эмблемой организации. Кстати, у многих зарубежных орнитологов и природоохранников наша страна ассоциируется именно с ней.

Официально же в 1998-м была зарегистрирована организация «Ахова птушак Беларуси». С 2006 была переименована в общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Сегодня у нас много клубов и филиалов в разных регионах страны. Мы являемся национальным партнером природоохранной ассоциации «Birdlife International», которая объединяет организации более чем из 120 стран.

– Каким образом вы наблюдаете за птицами?

– В нашей работе остались как традиционные методы – визуальные и кольцевание, так и новые. Отслеживаем перемещение птиц не только с земли, но и со спутников. Результаты таких наблюдений иногда оказываются неожиданными. Показателен в этом плане проект с кукушкой: ее популяция в Западной Европе за последние 25 лет сократилась вдвое. Кукушка – это дальний мигрант. На зиму птицы из Европы летят в Африку.

А что происходит с самой скрытной птицей наших лесов, которую мы все слышали, но мало кому удавалось увидеть, после того, как она отправляется в дальний путь? Благодаря спутниковому наблюдению мы узнали, что кукушки из Великобритании, Германии, Беларуси и Китая зимуют в разных частях Африки. И наибольшее количество проблем на зимовке возникает у немецких и британских птиц. Большинство белорусских птиц также погибает по пути и на зимовке. О долгом перелете белорусских кукушек, о трудностях и приключениях, которые они переживают и о многом другом, чего нам, обычным людям, никогда не суждено будет испытать, можно прочитать на сайте организации.

В прошлом году вместе с коллегами из Франкфуртского зоологического общества и Национального парка «Беловежская пуща» начали проект по изучению еще одной очень редкой птицы Европы, занесенной в Международные и все национальные Красные книги – большого орлеца. Сегодня количество птиц в Беларуси оценивается всего в 120-160 пар, что составляет 14% европейской популяции вида, учитывая Россию. И хотя это крупнейшая популяция в Европе, количество ее продолжает сокращаться. Летом 2017 года на 8 взрослых больших орлецов из Беларуси впервые были установлены GPS-GSM передатчики. Осенью началось долгое и полное неожиданностей путешествие к местам зимовки наших орлецов. Теперь каждый в онлайн-режиме может отслеживать их путь на сайте организации. Этот проект уникален, и его реализация наконец расставит все точки над «i» в вопросах изучения этого вида, которому грозит глобальное исчезновение.

– Знаю, что специалисты организации занимаются не только изучением птиц… но и животных, и даже рыб!

– Да, мы занимаемся всеми вопросами, которые касаются сохранения дикой природы и ее биоразнообразия. За аббревиатурой АПБ скрывается очень многое: изучение и охрана редких видов растений, летучих мышей, болотных черепах, лососей и других животных. Например, мало кто знает, что в белорусские реки с Балтийского моря заходят на нерест представители семейства лососевых – кумжа и семга. На их непростом пути (самом длинном для балтийских лососей!) встречается много препятствий, главное из которых – человек. А форели – другой вид лососевых – постоянно живут в белорусских холодных речушках.

С 2009 года «Ахова птушак Бацькаўшчыны» вместе с партнерами организовывает волонтерское патрулирование лососевых нерестовых речек в бассейне Вилии в осеннее и зимнее время, чтобы защитить редких гостей от браконьерства, и чтобы дать им возможность успешно отнерестить. Но браконьерство – это только одна из угроз лососям, люди должны знать об уникальных этих рыб. С этой целью при поддержке Коалиции «Чистая Балтика» и Шведского агентства по развитию и сотрудничеству создан лососевых центр в школе в городке Ворняны Островецкого района. Это уникальный центр, где в доступной и интересной форме можно узнать о невероятной жизни этих больших и редких для нас рыб. Туда приезжают посетители со всей Беларуси и соседних стран.

– Восстановление болот – тоже ваша тема?

– С 2006 года «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – инициатор и партнер множества проектов по восстановлению нарушенных и осушенных болот Беларуси. Ельня, Долбенишки, Жада, Мох и многие другие болота благодаря специалистам организации и ее волонтерам вновь стали домом и «аэропортами» для остановок во время миграции десятков тысяч водоплавающих и околоводных птиц.

– У организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» тысячи друзей. Не многие могут похвастаться такой массовостью. Какими проектами привлекаете к себе людей. Какие мероприятия проводите?

– Волонтерские лагеря, которые проводит АПБ, – важная часть работы организации. Они дают возможность каждому внести свой вклад в дело сохранения дикой природы Беларуси. За 20 лет работы в лагерях поучаствовало более 2500 человек.

Хорошим стартом для тысяч людей разного возраста, которые хотят открывать для себя дикую природу и бережно относиться к ней, стали акции, компании и конкурсы, что проводит АПБ. Фестиваль куликов, «Соловьиные вечера с АПБ», «Ночь летучих мышей», чемпионаты по спортивной орнитологии и другие ежегодно собирают до 30 000 любителей природы.

– Популярность получила ваша акция «Птица года»…

– С 2000 года АПБ проводит национальную кампанию «Птица года»: теперь каждый год в Беларуси проходит под знаком определенной птицы. Например, в этом году «главная» птица – черноголовый щегол.

Птица 2018 года – черноголовый щегол

Фото: nv-online.info

В течение года взрослые и дети со всей страны участвуют в мероприятиях по улучшению жизни птицы года. С 2002 года, чтобы рассказать о той или иной птичке далеко за пределами Беларуси, инициативу поддерживает «Белпочта». Ежегодно она выпускает марки с крылатым символом года, а с 2007-го и Национальный банк Беларуси начал производить памятные «птичьи» монеты.

Хочу обратиться ко всем белорусам: берегите природу!