Видеохит: Собака освоила езду на самокате 19.11.2018, 13:06

Животное шокировало очевидцев.

Увидев на улице электрический самокат, вряд ли вы так уж сильно удивитесь, ведь в зрелище этом нет ничего особенного, пишет 120.su.

А вот жители Канзаса (США), приехавшие за покупками в «Walmart», не только изумлялись, но и снимали видео, глядя на эту необычайную сценку на парковке.

Дело, правда, вовсе не в самом самокате, а в том, что на нём катается собака. Талантливое животное поразило и восхитило не только очевидцев, но и пользователей интернета, некоторые из которых заявили, что с удовольствием обучили бы таким навыкам своих собственных собак.