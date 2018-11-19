Катающаяся на мотоцикле собака стала звездой Сети 19.11.2018, 16:52

Езда на мотоцикле — обычно дело для пса.

Житель Хуксетта (Нью-Гэмпшир, США), опубликовавший в интернете этот короткий видеоролик со своей собакой в главной роли, уверяет, что на кадрах запечатлён самый обычный день, пишет 120.su.

Впрочем, согласиться с мужчиной сложно, потому что поведение его питомицы уж точно не назовёшь обычным.

Дело в том, что собака полюбила катание на мотоцикле — стоит только владельцу оседлать «железного коня», как его любимица уже тут как тут. Собака запрыгивает на мотоцикл, усаживается поудобнее и отправляется со своим лучшим другом в очередную экстремальную поездку.