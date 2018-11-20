закрыть
20 ноября 2018, вторник, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Видеохит: Собака подпевает хозяину, играющему на губной гармошке

1
  • 20.11.2018, 9:41
  • 1,347

Пользователи сети пришли в восторг от артистизма четвероного друга.

6-летняя собака по кличке Дарси считает себя замечательной певицей, так что она не прочь усладить слушателей чарующими звуками, сообщает 120.su.

На сей раз она решила подпеть хозяину, играющему на губной гармошке. Конечно, мастерство певицы у кого-то может вызвать много вопросов, но ей уж точно не занимать энтузиазма и артистизма.

Именно поэтому видеоролик с «поющей» Дарси очень понравился зрителям, которые назвали собаку очень смешной и милой.


популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович