Видеохит: Собака подпевает хозяину, играющему на губной гармошке 1 20.11.2018, 9:41

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Пользователи сети пришли в восторг от артистизма четвероного друга.

6-летняя собака по кличке Дарси считает себя замечательной певицей, так что она не прочь усладить слушателей чарующими звуками, сообщает 120.su.

На сей раз она решила подпеть хозяину, играющему на губной гармошке. Конечно, мастерство певицы у кого-то может вызвать много вопросов, но ей уж точно не занимать энтузиазма и артистизма.

Именно поэтому видеоролик с «поющей» Дарси очень понравился зрителям, которые назвали собаку очень смешной и милой.