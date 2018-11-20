Опрос: 86% белорусов гордятся своим языком, Беларусью и готовы сражаться за страну в случае войны 20.11.2018, 19:08

Социологический опрос был посвящен ценностям и взглядам белорусов.

В рамках проекта «Развитие «Кастрычніцкага эканамічнага форуму»» был проведен социологический опрос, посвященный ценностям и взглядам белорусов. В нем приняло участие около тысячи человек — такова традиционная выборка для Беларуси.

Исследование было проведено компанией MIA Research в мае—июне 2018 года.

Часть опроса касалась белорусского языка. Почти 66% респондентов хотят, чтобы их дети знали белорусский так же хорошо, как и русский (соответственно, 34% — не хотят).

Достойна внимания пропорция 86% к 14%, она встречается в ответах сразу на три вопроса.

86% опрошенных считают, что «белорусский язык — важнейшая часть культуры и должен сохраниться». Столько же человек говорят, что гордятся Беларусью. И столько же готовы сражаться за свою страну в случае войны.

Правда, лишь 2,2% разговаривают дома по-белорусски. Еще около 22% — или на двух языках или на их смеси, а большинство — 73% — разговаривают по-русски.

Проблемами современной Беларуси большинство назвало рост цен, низкий уровень доходов, алкоголизм, безработицу, высокие цены на жилье и услуги ЖКХ.

Примечательно: чтобы стать богатым в Беларуси, как считают опрошенные, надо иметь не только ум или трудолюбие, но и нужные связи.

Половина опрошенных за последние три года ни разу не была за границей.