Супруги из Луизианы выиграли $1,8 миллиона, найдя забытый лотерейный билет 22.11.2018, 8:53

До конца срока действия счастливого билета оставались считанные дни.

Супруги Гарольд и Тина Эренберг из Луизианы накануне Дня благодарения обнаружили во время уборки дома купленный несколько месяцев назад лотерейный билет Lottery Lotto. До истечения срока его годности оставались буквально считанные дни, сообщает «Голос Америки».

Проверив номер билета, Эренберги выяснили, что стали миллионерами. Во время розыгрыша, который прошел еще 6 июня, на комбинацию цифр, указанную в билете, выпал выигрыш в сумме $1,8 млн.

«Я наводила порядок дома перед приездом родственников, которые решили навестить нас в День благодарения, и нашла в прикроватной тумбочке несколько лотерейных билетов, номера которых мы забыли проверить во время розыгрыша», — рассказала Тина Эренберг.

Супругам повезло вдвойне: они смогли уложиться в 180-дневный лимит, в течение которого обладатель выигрыша может его забрать. До конца срока действия билета осталось всего две недели.

После уплаты всех налогов Эренберги получили на руки $1,27 млн. Они планируют инвестировать эти деньги в свою будущую пенсию.

«Мы не планируем никаких крупных покупок или поездок куда-либо», — добавила Тина Эренберг.