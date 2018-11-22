Благосостояние белорусов за 11 лет снизилось в 6,3 раза 6 22.11.2018, 14:02

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Уровень жизни белорусов приблизился к Мьянме и Таджикистану.

Благосостояние взрослого человека в Беларуси составляет всего 1514 долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала исследовательская структура «Credit Suisse Research Institute» по состоянию на конец июня 2018 года. Общее благополучие Беларуси оценивается в 11 млрд долларов, сообщает «Белсат».

При проведении своих подсчетов «Credit Suisse» учитывает ВВП на душу населения, исследования домашних хозяйств, цены на недвижимость и ценные бумаги, обменные курсы, обязанности, долги, взрослый процент населения, человеческие и природные ресурсы, а также капитальные и технологические достижения, которые могут создавать новые активы или делать других бесполезными в будущем. При этом в отношении Беларуси отмечается, что данные по нашей стране недостаточны.

Благосостояние белорусов – на уровне жителей Мьянмы и Таджикистана

Из указанных 1514 долларов благосостояния среднего взрослого белоруса финансовая часть составляет 323 доллара, нефинансовая – 1305 долларов. При этом на каждом из нас в среднем висит долг в 114 долларов. То есть, фактически 1514 долларов в год – это то, что остается в Беларуси после всех расходов, инфляции и т.д. Но это также «в среднем», так как благополучие половины жителей страны составляет менее 740 долларов.

По сравнению с 2017 годом среднее благосостояние взрослого белоруса выросло на 163 доллара. А вот по сравнению с самым максимумом, достигнутым в 2007 году, этот показатель снизился в 6,3 раза! Тогда среднее благосостояние взрослого жителя нашей страны было равно 9539 долларам. Свои исследования швейцарские эксперты начали в 2000 году, и тогда благосостояние каждого белоруса составляло 2258 долларов.

По благосостоянию среднего взрослого населения Беларусь занимает наихудшие места в рейтинге по сравнению со всеми нашими соседями. Так, этот показатель в Латвии составляет 33 958 долларов, в Литве – 24 600, в Польше – 31 794, России – 19 997, Украине – 1563 долларов. Среднее благосостояние белорусов наиболее близко к такому у жителей Мьянмы и Таджикистана.

В мире же с 2000 года благосостояние среднего взрослого человека выросло более, чем вдвое, достигнув рекордной отметки в 63,1 тыс. долларов при среднем росте в 4,1% в год. Правда, основной рост пришелся на период до финансового кризиса 2007 года, после которого мир, за исключением Китая и Северной Америки, на долгое время погрузился в стагнацию.