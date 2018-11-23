А боеголовку ты дома не забыл? 14 Ирина Халип

23.11.2018, 8:40

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Ирина Халип

Лучший друг оппозиции – это министерство образования.

Нет, министерство образования - не просто лучший друг оппозиции. Оно еще и союзник, и вербовщик активистов, не сомневайтесь. И теперь я знаю его тайный алгоритм.

Давно уже, если честно, удивлялась: почему такими активными стали школьники? Почему в последнее время старшеклассники сами ищут и находят координаторов оппозиционных структур, сами предлагают помощь, сами выражают готовность бороться и рисковать? Теперь я знаю: их присылает министерство образования. (Ой, может, лучше было бы промолчать, а то вдруг его закроют?..) Оно их вербует и выписывает комсомольские путевки. «В оппозицию девушка провожала бойца».

И вот как это действует. Есть у белорусских старшеклассников такой предмет – допризывная подготовка. Их там учат родину любить. Хорошо учат, по учебнику. Я тоже решила почитать этот школьный учебник – мало ли, вдруг я родину недостаточно люблю, нужно срочно это исправлять. Так вот, отличный учебник, много нового и интересного узнала. Например, как героические белорусы сражались на поле Куликовом с монголо-татарами во имя славянского братства. Или на Чудском озере. В общем, везде во главе колонны и всегда во имя славянского братства. Но это так, древность, нафталинные шарики в шкафу. Главное – это современные войны. И в первую очередь – информационные.

Там подробно описывается война, в которую втягивают западные агрессоры нашу спокойную и замечательную страну. Там рассказывается, как рисуется образ диктатуры, как тренируются боевики в специальных лагерях, как заокеанские хозяева создают СМИ, которые пишут о правах человека. И как бдительное государство всему этому беспределу героически противостоит.

Читайте: «Потерпев сокрушительное поражение на президентских выборах 19 декабря, некоторые экс-кандидаты в президенты попытались захватить власть насильственно. Заговор с помощью иностранных спецслужб и при финансовой поддержке некоторых западных структур готовился заранее. Едва закрылись избирательные участки, как интернет-сайт «Хартия-97» поспешил сообщить пользователям потрясающую весть о том, что один из кандидатов в президенты заявил о падении «режима Лукашенко» и объявил о создании «правительства народного спасения». А в это время «боевики» крушили двери и окна Дома правительства. К 23 часам сотрудники милиции вытеснили всех участников несанкционированного сборища с Площади Независимости, а наиболее агрессивных правонарушителей задержали».

Дальше учебник цитирует БТ и «совбелию», рассказывает про миллионы оппозиционных долларов, против которых нищая госпресса за три копейки и идею клепала столь выдающиеся произведения, как «Железом по стеклу». И победила, потому что весь белорусский народ, оказывается, дружно осудил преступников. Глоссарий учебника – «путч», «политический заговор», «деньги европейских фондов», «стратегический план», «нелегальная переправка денег в Беларусь», «штурм дома правительства».

А теперь представьте, что это читают старшеклассники, которые с рождения живут в болоте. Их с первого класса заставляют ходить строем, петь гимн, вытягиваться во фрунт на линейке перед чиновниками из роно, наизусть заучивать ахинею, сидеть на трибунах, когда в хоккей играет Коля Лукашенко. Их загоняют в БРСМ, как скотину в стадо, а родители тем временем нашептывают им, что для благополучной жизни и успешной карьеры нужно молчать и не высовываться, голосовать «за» и не задавать вопросов, вступать, куда прикажут, и держать свое мнение строго при себе, а в идеале вообще никакого мнения не иметь. А у старшеклассников гормоны бушуют, протест вызревает и воспаляется, как подростковые прыщи, в мечтах чемодан динамита, чтобы взорвать этот скучный, лицемерный, затхлый мир. И вдруг прямо в школьном учебнике им пишут, что в Беларуси, оказывается, есть заговорщики, революционеры, боевики. Они штурмуют дом правительства и под видом семинаров обучаются революции. Они такие крутые, что про них в учебниках пишут. В нашем болоте, оказывается, движуха случается. А ну-ка, кто там про падение режима писал? Хартия? Что за зверь такой – Хартия? Ага, ресурс заблокирован решением министерства информации. Так, еще интереснее. Школьникам все эти блокировки – тьфу, одно шевеление мизинцем. Они давно сидят на торрент-трекерах и скачивают пиратский контент. Им, в отличие от многих старших товарищей, не нужно рассказывать, как в один клик отправлять в корзину правительственные решения. И все – новые активисты ищут и находят контакты и присоединяются к сопротивлению. Кто их туда направил? Министерство образования.

Автор того чудесного учебника – некий Вячеслав Варламов, полковник в отставке. Служил он командиром ремонтно-технической базы в ракетной дивизии. Недавно отпраздновал 85-летие. Автор четырех учебников. Нашлось и интервью с Варламовым в журнале «Армия»: «Никогда не забуду, когда, будучи командиром части, в последний раз вскрывал спецхранилища для передачи боезапаса новому командиру. На тележках в ряд лежали ядерные боеголовки. Могучий ядерный щит государства! Подойдя к одной из них, я, не удержавшись, погладил на прощанье ее корпус, при этом отлично понимая, что они хранятся не для войны, а для того, чтобы войны не было».

Ну да, скажете вы, какие претензии к нему могут быть? Дедушка старый, умом поплыл, гладит боеголовки. Да никаких претензий. Просто интересно, в министерстве образования все - такие же дедушки с утраченными боеголовками? Кто-нибудь еще читал эту муть, прежде чем типография отпечатала многотысячный тираж? Конечно, читали – наши тайные министерские союзники. Они прекрасно знали, какую реакцию вызовет страшная история о заговоре и штурме у старшеклассников.

А полковнику Варламову искренне желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пережить утрату тележек с боеголовками – с этим действительно не справиться без ментальных потерь. Тут не только заговорщики, но и марсиане с головой на винтах примерещатся.

Ирина Халип, специально для Charter97.org