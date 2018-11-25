закрыть
25 ноября 2018, воскресенье, 22:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

У белорусских чиновников значительно выросли зарплаты

3
  • 25.11.2018, 22:22

Рост с начала года составил 30,6%.

Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление, сообщает tut.by со ссылкой на журнал Минфина «Финансы, учет, аудит».

«За 9 месяцев реальная заработная плата в этой сфере (госслужащие и руководители госорганизаций) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 30,6% и составила в денежном выражении 1 280,7 рубля», — сообщает издание.


популярное за неделю

Мнение

А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко
Ну что стоишь, городовой?
Ну что стоишь, городовой? Максим Винярский
Мог ли чекист стать главным в Интерполе?
Мог ли чекист стать главным в Интерполе? Леонид Невзлин