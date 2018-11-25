У белорусских чиновников значительно выросли зарплаты 3 25.11.2018, 22:22

Рост с начала года составил 30,6%.

Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление, сообщает tut.by со ссылкой на журнал Минфина «Финансы, учет, аудит».

«За 9 месяцев реальная заработная плата в этой сфере (госслужащие и руководители госорганизаций) выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 30,6% и составила в денежном выражении 1 280,7 рубля», — сообщает издание.