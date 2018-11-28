Лукашенко наградил медалью разработчицу декрета о «тунеядцах» 32 28.11.2018, 16:26

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Тамара Красовская

Фото: mlyn.by

Тамара Красовская получила награду «За трудовые заслуги».

Лукашенко 27 ноября подписал указ о награждении «депутата» «палаты представителей» Тамары Красовской медалью «За трудовые заслуги», пишет nn.by.

Красовская является председателем постоянной «парламентской комиссии» по труду и социальным вопросам.

Красовская являлась управляющей делами Борисовского райисполкома. Красовская отвечала за разработку Декрета №1 «О содействии занятости населения», который получил в народе ироничное название «декрет о тунеядцах».

«Чем мы накажем? Разве труд — это наказание? В декрете нет ни одной карающей меры. Все направлено только на содействие и повышение мотивации человека к легальному труду», — отмечала Красовская.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».