Жители Гомельской области жалуются на «Табакерки» возле школ и детских городков 2 28.11.2018, 19:10

Фото: tut.by

В Гомельской области один за другим появляются киоски по продаже сигарет «Табакерки».

Объекты устанавливают на остановочных пунктах, во дворах и возле крупных магазинов. Но иногда «Табакерки» оказываются в очень неожиданных местах, пишет tut.by.

Так, Вячеслав из Жлобина рассказал, что «Табакерку» в его городе установили прямо на территории детского автогородка.

«Территория автогородка представляет собой огороженную площадку, внутри которой расположена зеленая лужайка, где в летней период времени работают детские надувные аттракционы. По периметру площадки оборудована детская проезжая часть, предназначенная для обучения правилам дорожного движения. Площадка используется детьми для катания на роликовых коньках и велосипедах. Теперь на территории площадки стоит „Табакерка“. Причем киоск занимает часть разметки детской дороги», — написал Вячеслав.

В Гомеле же киоск по продаже сигарет установили через дорогу от школы № 25.

Фото: tut.by

Напомним, компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, планирует создать в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет.

По словам источника, до конца 2018 года «Энерго-Оилу» должна принадлежать почти тысяча земельных участков для размещения торговых объектов во всех областях, около 190 из которых — в Минске.