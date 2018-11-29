«Посмотрите, каких лентяев и клоунов мы содержим за наши деньги» 13 29.11.2018, 15:33

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Медаль разработчице «тунеядского» декрета - оскорбление белорусского народа.

Cовсем недавно стало известно о том, что за 2018 год зарплаты чиновников выросли на 30%. Это происходит на фоне явного ухудшения благосостояния белорусов. Общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик прокомментировала сложившуюся ситуацию для сайта Сharter97.org.

- Во-первых, хочу отметить, что медалью за труд наградили разработчицу декрета о «тунеядцах». Это, фактически, унижает каждого белоруса и весь наш народ. Моя бабушка сутками работала в колхозе после Второй мировой войны. Одна тянула на себе четырех детей и получила такую же медаль. Вкалывала так, что не могла разогнуться. А тут за такой позорный закон раздают медали.

Люди бегают по магазинам в поисках суповых наборов, а чиновники повышают себе заработки. Это свидетельствует о том, что они готовятся к «выборам».

Понимаете, это сигнал, что у нас продолжается разрушение всех моральных ценностей, которые еще были. У нас нет ни медицины, ни образования, есть только гора чиновников, коррумпированных по горло. Лукашенко держится только на них и «погоноважатых».

Понятно, что для «рабочих лошадок» - это неплохое пополнение карманов, но для верхотуры - это копейки, они накрали миллионы.

Лукашенко совсем не интересуется народом. Диктатор и его окружение просто издевается над простыми людьми. А самое главное то, что это делается за наш счет. Посмотрите, каких лентяев и клоунов мы содержим за наши деньги. Настоящие тунеядцы. А эта «чувиха», которая получила медаль, настоящее издевательство над моей бабушкой, память о которой я так храню и ценю, - заявила Сharter97.org Ольга Николайчик.