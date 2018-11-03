Для «тунеядцев» введут отдельные проездные и платную медицину? 26 3.11.2018, 9:24

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Ростом цен на услуги ЖКХ власти могут не ограничиться.

В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Окончательная база будет создана 1 декабря.

Зачем властям понадобилось делать предварительный вариант и как противостоять системе тем, кто попал в эту «базу»? На вопросы отвечает правовой инспектор труда Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко:

- Как бы власть ни называла эти базы – сегодня «пробной», а завтра «постоянной» – это ровным счетом ничего не решает. Есть декрет Лукашенко, который вырос из декрета №3 в «кастрированном» виде. Не получилось собрать налог в 2017 году – вот и решили собрать эти деньги иным способом, через ЖКХ. Для этого и созваны «тунеядские комиссии», занимающиеся созданием «баз».

Таким образом, важно только одно: декрет Лукашенко есть и власти хотят заставить его работать. Чиновники будут что-то делать, создавая то «промежуточные», то «постоянные» базы.

Это не имеет большого значения, поскольку реальная проблема – в состоянии белорусской экономики. Государство может предложить людям только самые низкооплачиваемые вакансии. В Гомеле, например, работа с зарплатой в 300-400 рублей в месяц уже считается роскошью.

Настоящая проблема в том, что нет инвестиций в страну, экономика не реформирована, все замерло и находится в подвешенном состоянии. Когда этот пузырь лопнет – неизвестно. Вполне возможно, что завтра государство не будет знать, чем платить пенсии пенсионерам. На этом фоне декрет о «тунеядцах» и все эти выдумки комиссий с базами данных выглядят странно.

- В этот раз власти не намерены рассылать «письма счастья» с уведомлениями тем, кто попал в базу. ЖКХ будет просто присылать на извещениях информацию об оплате услуг по полной стоимости. Зачем понадобилась такая секретность?

- Возможно, власти боятся, чтобы люди не начали готовиться к отпору заранее. Новые тарифы свалятся на «тунеядцев», как снег на голову. В этом, вероятно, и есть замысел властей. Тот час икс, когда мы узнаем, сколько надо платить, наступит где-то в середине февраля – когда «тунеядцы» получат жировки за январь.

Хотя, как власти ни старались, уже появились «первые ласточки». Я имею в виду людей, попавших в «пробную» базу данных и готовых бороться с системой. У нас, в офисе РЭП, появился программист-фрилансер, который в последние три года не был официально связан трудовыми отношениями.

Комиссия его «вычислила» и уже сейчас, проверяя пробные списки, пытались пригласить к себе на «собеседование». Он является собственником трехкомнатной квартиры – и как раз такие люди интересны авторам декрета о «тунеядцах».

Мы с ним поговорили и приняли решение туда не ходить – чтобы дождаться жировки и посмотреть, каким образом «родное» государство насчитает «тунеядцу» оплату услуг ЖКХ за январь.

Но, повторю, это «первая ласточка». Если материальные претензии к «тунеядцам» приобретут массовый характер, тогда может произойти то, чего боятся власти. Люди взбунтуются и снова начнут выражать свое недовольство – в том числе в виде массовых акций на улицах, а не только в социальных сетях.

- Каково это для человека получить извещение без предупреждения, как снег на голову? Были случаи самоубийств из-за «тунеядского налога» в 2017 году. Возможны ли подобные инциденты сейчас?

- Конечно, потому что у властей нет нормальных вакансий. Ко мне буквально на днях пришла на прием продавщица из Речицкого райпо – у нее зарплата 240 рублей в месяц. При том, что она работает по 12 часов в день! Как за эти деньги вообще можно прожить?

Делить граждан страны на категории – это удел исключительно слабой власти. Сильная власть подобным никогда не занималась. Напротив, во всем мире людям, оставшимся без работы, помогают, в том числе и денежным пособием, достаточным для жизни. А у нас пытаются каким-то образом отнять последнее. Не мытьем, так катаньем: через «коммуналку» и особые расценки на другие услуги. Поговаривают, что для «тунеядцев» введут и отдельные проездные в транспорте, и платную медицину.

- Нарушает ли такой подход международные нормы? И можно ли это использовать в борьбе с декретом о «тунеядцах»?

- Мы, юристы, не сидим, сложа руки. Уже думаем, каким образом организовать отпор этой системе.

Помните, когда-то в Гомеле было «первая тунеядская жалоба» Александра Семенова? Тогда безработный выиграл у государства это дело. Думаю, мы предъявим властям и второй, и третий «тунеядский иск».

Вот придет нашему гомельскому программисту новая «коммуналка» – а мы придем с ней в суд и спросим, почему государство делит людей на кластеры по признаку их временной незанятости. Это сегрегация, нарушение и Конституции, и международных правовых норм.

Опять же, этот программист покупает гораздо больше вещей, чем та же продавщица с зарплатой в 240 рублей, и платит таким образом косвенные налоги в казну. Но продавщица государство не интересует – его интересует программист-фрилансер, с у которого можно что-тот забрать. И мы за такой подход должны спросить с властей.