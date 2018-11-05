Суд огласил приговор по делу Коржича 14 5.11.2018, 17:22

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Александр Коржич

Мать погибшего в Печах солдата не согласна с официальной версией следствия.

Минский областной суд признал сержантов виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. Все фигуранты будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима, пишет tut.by.

В понедельник, 5 ноября, Минский областной суд огласил приговор по делу Александра Коржича. Три месяца суд допрашивал обвиняемых, потерпевших, десятки свидетелей, изучал материалы уголовного дела. Обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки) было предъявлено сержантам Антону Вяжевичу, Егору Скуратовичу, Евгению Барановскому. Последнему еще вменили ч. 1 ст. 205 (Кража). Свою вину сержанты признали частично, отрицая, что их действия довели Коржича до самоубийства.

За 40 минут до начала процесса в холле суда и самом зале было более сотни солдат в форме. Военнослужащие присуствовали только в первые дни процесса, затем перестали приезжать на заседания. Почти три месяца 20 скамей пустовали, на открытый суд ходили лишь журналисты.

Обвиняемые через клетку и десяток конвоиров пытаются рассмотреть тех, кто сегодня пришел на оглашение приговора. На них внимательно смотрят женщины из зала.

Военнослужащих сегодня оказалось так много, что некоторые выстроились вдоль стены.

За несколько минут до начала в зал вошла потерпевшая Светлана Коржич. Она со всеми поздоровалась и прошла к столу, где сидел адвокат. Его ей предоставили бесплатно.

Минским областным судом все трое признаны виновными. Евгения Барановского приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. У фигурантов будет конфисковано имущество, они лишены звания. Обвиняемые должны оплатить судебные издержки, каждый по 1 993 рубля 27 копеек.

— Хлопчыки, вы все равно выйдете, и мамы вас любят, и дети будут, — обращалась ранее в суде к обвиняемым мама погибшего солдата Светлана Коржич. — А у меня уже ничего не будет. Вы совершили большую ошибку, придется отвечать. Офицеры ушли от ответственности. Армия у меня забрала сына, настоящее, будущее. (…) Мне кажется, все, что происходит, это страшный сон, он происходит не со мной. Пусть Саше Министерство обороны поставит памятник и напишут: «Освободителю Печей». Это мой сын открыл эти Печи, это гиблое место.

И во время предварительного расследования, и во время суда потерпевшая Светлана Коржич заявляла, что не согласна с официальной версией произошедшего, женщина настаивает на том, что ее единственного сына убили.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.