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В России автобус с белорусами врезался в дерево

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  • 6.11.2018, 10:44
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Трое погибли.

ДТП случилось в Калужской области. По предварительным данным, в автобусе находились работники из Гомельской области, которые ехали на вахту в Москву, передает «Белсат».

Водитель Citroen уснул за рулем и через встречную полосу съехал в кювет, где на высокой скорости врезался в дерево.

Водитель мог находиться за рулем около пяти часов и проехать без отдыха почти 400 километров. Однако эту информацию еще уточняют.

В результате ДТП на месте погибли три человека, шестерых госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работали несколько бригад скорой помощи и спасатели. Сейчас выясняются обстоятельства.


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