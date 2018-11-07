Работникам одного из минских заводов 3 месяца не платили зарплату 7.11.2018, 12:38

Почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег.

«Нам несколько месяцев не платят зарплату! В июне дали по 300 рублей, с тех пор ни копейки», — пожаловался в редакцию tut.by один из работников Минского завода автоматических линий имени Машерова. Его слова подтвердили еще несколько человек, которые трудятся на предприятии. Через несколько дней руководство выплатило работникам часть задолженности, остальное обещают отдать к 20 ноября. Журналисты узнали, почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег.

Работникам Минского завода автоматических линий имени Машерова с июня не платили зарплату.

— За июнь всем перевели по 300 рублей. С тех пор ни копейки. Директор периодически собирает всех, просит подождать. Все надеются, что скоро получат деньги, а потом снова ничего не дают, — обрисовывал сложившуюся ситуацию один из работников предприятия. — И это не единственная проблема. У нас в цехах периодически отключают электричество. Мы просто сидим и ничего не делаем, ждем, пока включат. Кроме того, в помещениях очень холодно, потому что нет отопления. В системе какая-то неполадка. Чтобы ее устранить, нужны деньги, а денег нет, потому что нет заказов.

По словам работника предприятия, его коллеги уже обращались по этому поводу в профсоюз. Однако все безрезультатно.

Мужчина говорит, что, из-за задержек по зарплате некоторые работники уволились.

— Некоторые хотели уволиться, но их упросили остаться, — продолжает работник завода. — А как людям жить без денег? Есть студенты у нас, у них стипендия — это хоть маленькие, но все же деньги. Некоторые работают не только на заводе, но и еще где-то подрабатывают — тоже можно как-то выкрутиться. Пенсионеры есть — у них кроме зарплаты пенсия. А остальным делать что? Люди кредиты берут, чтобы жить, овердрафты.

Журналисты поговорили с еще несколькими работниками предприятия. Они подтвердили, что им задерживали зарплату на несколько месяцев. Но 26 октября часть денег се-таки выплатили.

— Мне практически всю сумму задолженности уже выдали, — сказала женщина, работающая на заводе.

— Мне тоже дали зарплату. Правда, не все деньги, что должны были. Перечислили по 350 рублей за каждый месяц, который задолжали. Естественно зарплаты у людей больше, чем эта сумма, — рассказал еще один работник завода.

Журналисты обратились к руководству ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова». Замдиректора завода Егор Журав объяснил задержки по зарплате тяжелым финансовым положением предприятия.

— Руководством завода принимаются все возможные меры, чтобы выйти из сложившейся ситуации, — комментирует Егор Журав. — 26 октября заработная плата за июль — сентябрь работникам была частично выплачена. Около 40% работников получили заработную плату полностью. Остальным мы выплатили по 1,5 бюджета прожиточного минимума за каждый месяц задолженности. Это 355 рублей умножить на 3, выходит по 1065 рублей. Оставшуюся часть зарплаты, которая составляет 28% от начисленного фонда заработной платы, руководство планирует выплатить до 20 ноября.