Работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы»39
- 7.11.2018, 18:44
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Работающие и учащиеся за границей белорусы должны будут обращаться в «тунеядские» комиссии.
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь разработана памятка по подтверждению занятости граждан, работающих или обучающихся за границей, пишет pronalogi.by.
В соответствии с пунктом 5 декрета Лукашенко от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.
Граждане Республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, должны предъявлять документы, подтверждающие трудоустройство или учебу.
Для подтверждения своей занятости указанным категориям граждан необходимо предоставить в «тунеядскую» комиссию по месту регистрации документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучение в дневной форме получения образования.
Такими документами могут быть:
- для граждан, работающих за границей:
копия трудового договора (контракта);
копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
копии иных документов, подтверждающих факт трудовой деятельности;
- для граждан, получающих образование в дневной форме получения образования за границей:
справка из учреждения образования;
копия договора на оказание образовательных услуг;
копии иных документов, подтверждающих факт обучения.
Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык.
Перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:
нотариально;
апостилем;
иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.
Способ предоставления документов в комиссию
электронная почта;
почтовая связь;
личное обращение.
Информация о месте нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения размещена на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.
При направлении копий документов по электронной почте размер файла не должен превышать 5 Мб. Допустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jpeg, png.
Первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, будут сформированы к 1 февраля 2019 г. В связи с этим документы, подтверждающие занятость, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.
С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем при предоставлении документов в комиссию просят ориентироваться на сроки формирования списков на оплату услуг с возмещением затрат. В этой связи рекомендуется документы предоставлять в комиссию: до 21 апреля; до 21 июля; до 21 октября; до 21 января.
Период, в течение которого гражданин признается занятым в экономике, определяется комиссией на основании предоставленных документов.