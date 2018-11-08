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Вдохновленная кофе художница нарисовала «портреты» напитка

  • 8.11.2018, 9:21

Утренний напиток может быть «многоликим».

Художники все время ищут вдохновение для творчества. И оно может таиться в простых повседневных вещах, таких как новая книга, дождь за окном или чашка ароматного кофе, пишет ridus.ru.

Иллюстратор Мария Тюрина (Marija Tiurina) родилась в Литве, в настоящее время живет в Лондоне и постоянно придумывает новые проекты, чтобы потом их нарисовать. Так, например, девушка уже изображала фрукты и овощи в виде акварельных персонажей.

В своей новой серии иллюстраций Мария решила «оживить» кофе и нарисовала разные виды этого ароматного напитка в виде милых мультяшных девушек.

«Я обожаю кофе, пью его даже слишком много, поэтому рисовать было очень весело!» — пишет художница в своем Instagram, за которым следит уже более 100 тысяч человек.

Эспрессо

Капучино

Латте

Мокко

Лонг блэк

Флэт уайт

Кортадо

Фраппучино


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