Более ста пассажиров чартерного авиарейса из Египта застряли в Бресте 8.11.2018, 19:02

В брестском аэропорту сейчас находится более сотни гродненских туристов.

Более сотни гродненских туристов, летевших чартерным рейсом из Хургады в Гродно, застряли на полпути домой из-за сильного тумана. Сейчас пассажиры недовольны действиями перевозчика, который не позаботился о том, чтобы быстрее доставить людей в Гродно, передает newgrodno.by.

Люди признаются, что новым предложением полететь в Хургаду напрямую из Гродно воспользовались ради комфорта, чтобы не ездить в другие города и сэкономить время и нервы. А получилось наоборот.

Сегодня чартерный самолет, летевший из Хургады, не смог приземлиться в Гродно из-за сильного тумана, поэтому его принял брестский аэропорт.

«Сначала мы полчаса сидели в самолете, потом вышли в зал ожидания. Никто к нам не вышел, чтобы объяснить, что нам делать – ни из «Белавиа», ни из турфирмы, ни от туроператора JoinUp. Мы сели в 12:40. И то теперь, когда все покушали в буфете за свои деньги, представитель аэропорта сообщает, что питание нам организует через 4 часа», – говорит Ольга. Женщина, как и многие туристы, недовольна качество услуг и тем, как решают проблемы пассажиров.

По словам собеседницы, в самолете было много пассажиров с детьми, так как многие полетели в Египет на время осенних каникул, есть женщина инвалид. Через два часа непонятного ожидания у многих началась паника, так как не было толковых объяснения, как перевозчик будет решать вопрос доставки туристов в Гродно.

Часть путешественников не стали ждать и уехали в Гродно на такси или маршрутках. Таксисты аэропорта соглашаются отвезти в Гродно за 200-300 рублей. Платить такие деньги готовы не все.

Тем, кто остался, пообещали, что в Гродно их отвезут на автобусах, на которых должна приехать новая партия туристов, направляющихся в Хургаду. Автобус около 15 часов дня выехал из Гродно в Брест, на дорогу уйдет не меньше четырех часов. По подсчетам гродненских туристов, выехать домой они смогут только через семь-восемь часов после приземления, еще примерно пять часов потребуется, чтобы приехать в Гродно.

Пассажиры уверены, что вопрос с транспортом перевозчик мог решить намного быстрее и не томить людей многочасовым ожиданием в аэропорту. Они видели, что еще до вылета их самолета из Хургады в интернете начали появляться сообщения о том, что рейсы откладываются из-за тумана.

«Зная это, компания не предприняла никаких действий, чтобы нас доставить домой побыстрее, решить вопрос с транспортом. У них было как минимум полтора часа, пока мы летели. Представители аэропорта говорят, что вопросы решаются. Кем? Каким способом? Никто ничего не объясняет», – говорят люди.