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Экс-президент Эквадора попросил убежище в Бельгии

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  • 8.11.2018, 20:06
Рафаэль Корреа
Фото: ria.ru

Рафаэль Корреа обвиняется в похищении в 2012 году оппозиционного политика Фернандо Бальды.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, обвиненный в похищении в 2012 году оппозиционного политика Фернандо Бальды и объявленный по этому делу в международный розыск, запросил политическое убежище в Бельгии.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники, а также собеседники агентства Belga, которое цитирует Reuters, передает РБК.

По словам собеседника агентства, экс-лидер латиноамериканской республики подал заявку на предоставление убежища 25 июня, в августе ее рассмотрело Управление генкомиссара по делам беженцев и лиц без гражданства в Брюсселе. Другой источник AFP, знакомый с делом, подтвердил, что именно этот орган занимался делом Корреа: чиновники проинтервьюировали бывшего президента Эквадора в конце августа.

Вынесли ли власти Бельгии какое-то решение по поводу его заявки, не уточняется.


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