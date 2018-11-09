Минобороны РФ само передало в руки США доказательства нарушения договора о ракетах 9.11.2018, 12:43

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Российские пропагандисты в очередной раз «прокололись».

Российские пропагандистские СМИ продолжают клеймить президента США Дональда Трампа за его намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причине того, что Россия не соблюдает условия договора, заключенного еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, пишет издание «Русский монитор».

Российской стороне, кстати, упрекнуть своих заокеанских «партнеров», особо не в чем, но речь сейчас не об этом. Пока путинские «политики» и «эксперты» в своих ток-шоу с пеной у рта клеймят американского президента и рассуждают на тему возможных последствиях выхода США из ДРСМД, путинское же Министерство обороны с завидной регулярностью продолжает вбрасывать «в топку» американских претензий все новые порции «угля», как подчеркивают наблюдатели, выставляя дураками, прежде всего, самих себя.

Российское военное ведомство уже который раз устами различных деятелей с большими звездами на погонах хвасталось возможностями по применению и морских «Калибров», и сухопутных «Искандеров» в качестве комплексов большой дальности.

И вот недавно опять сами, что называется, «ничтоже сумняшеся» предоставили американской стороне доказательства грубейшего нарушения Россией договора.

Читаем официальный рупор путинских военных — передовицу газеты «Красная звезда» за 6 ноября:

«За шесть лет совершён прорыв в оснащении Вооружённых Сил высокоточным оружием большой дальности. Продолжаются серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом «Калибр». В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз. Отечественное высокоточное оружие большой дальности доказало высокую эффективность и надёжность в ходе боевых действий в Сирии…

Ныне в Вооружённых Силах сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полётных заданий крылатым ракетам всех видов базирования. В результате созданы полноценные группировки носителей ВТО, способные применять ракеты по целям на дальности до 4 тыс. км».

Не будем здесь касаться того, что и качественные, и количественные показатели нового российского ракетного вооружения, вероятнее всего, не слишком впечатляющи, а просто обратим внимание на то, что российское Минобороны со страниц своего официального печатного органа не просто признает наличие у него сухопутных сил оперативно-тактических ракет «Искандер-М», способных поражать цели на дальности до 4 тысяч км, но и хвастается этим фактом, чтo совершенно однозначно равносильно официальному признанию грубейшего нарушения Россией положений договора РСМД.

Напомним, что этот договор запрещает подписавшим его сторонам разрабатывать, производить и развертывать ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Эксперты сомневаются в том, что разобщенная и погрязшая в междоусобных склоках российская оппозиция сможет действовать настолько эффективно, чтобы запустить процесс смены режима в стране. Однако этого, скорее всего, даже и не потребуется. Как мы видим, режим на протяжении последних лет справляется с этой задачей самостоятельно и почти без посторонней помощи. Что ж, не будем ему в этом мешать.