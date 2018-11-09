Рубль скатился до минимума на фоне распродажи госдолга России 9.11.2018, 12:53

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Российский рубль чувствует себя хуже валют-аналогов.

Рубль ускорил падение на Московской бирже в четверг и опустился до минимальных за месяц уровней на фоне дешевеющей нефти и новой распродажи российских гособлигаций, сообщает finanz.ru.

Курс доллара поднялся до 66,58 рубля, оформив максимум с 11 октября, а евро впервые за 4 недели пробил отметку 76 рублей.

Российская валюта находится под давлением на фоне возросших санкционных рисков, констатирует аналитик Nordea Татьяна Евдокимова.

Во вторник Госдеп подтвердил, что Кремль отказался предоставить доступ на объекты химического оружия и, в соответствии с законом 1991 года, США инициируют второй раунд санкций за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Итоги промежуточных выборов в США могут также создавать дополнительные опасения: демократическая партия, получившая большинство в палате представителей, может вернуться к более активному рассмотрению вопроса о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года", - говорит Евдокимова.

Еще в среду рубль чувствовал себя хуже валют-аналогов: он потерял 0,3% к доллару, тогда как южноафриканский ранд и индонезийская рупия прибавили почти 1,5%.

В четверг масла в огонь подлила распродажа российских гособлигаций, которые могут стать мишенью санкций США в ближайшие месяцы.

К концу торгов 9-летние ОФЗ 26207 подешевели на 0,71%, чего рынок не видел больше месяца, а индекс RGBI, отслеживающий котировки долговых госбумаг, опустился до минимума с 15 октября (133,47 пункта).

Рынок второй день подряд собственными руками обваливает Минфин, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

На аукционах в среду ведомство продавало бумаги со скидкой к рыночным ценам, а в четверг глава департамента долговой политики Константин Вышковский заявил, что планирует увеличить предложение, несмотря на слабый спрос.

"Вчера мы видели абсолютно провальные аукционы, настроения на рынке начали ухудшаться из-за опасений новой волны санкций, а он нам заявляет о планах увеличить объёмы размещения", - удивляется Тремасов, добавляя, что если настроения не улучшатся, Минфину придется прекращать размещения, "иначе доходности взлетят до 9% годовых".

"Для рубля, вероятно, окончен период, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики. Это делает российскую валюту уязвимой в ближайшие месяцы", - рассуждает аналитик Exante Виктор Аргонов.

Санкции не единственная беда, подчеркивает он: стремительно дешевеет нефть, цены WTI упали на 20% с октябрьского пика, формально положив начало "медвежьему рынку", а котировки Brent держатся у 2-месячных минимумов.

На волне страхов доллар может вернуться в область максимумов года выше 70,50, а евро имеет шансы на рост к 80, считает Аргонов.