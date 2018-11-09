Во что выльется вторая волна санкций США в отношении России 2 9.11.2018, 14:06

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Конкретный перечень ограничительных мер пока неизвестен.

США в течение последних лет 62 раза принимали в отношении России санкционного характера, подсчитала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, объявив об этом на брифинге для журналистов в четверг, 8 ноября, сообщает «Голос Америки».

«С 2011 года США вводили против России разные ограничения и запреты уже 62 раза. Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», – сказала она, имея ввиду и второй пакет американских санкции, разработанных в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, в августе Госдепартамент обещал ввести против России «очень жесткие» санкции в случае, если Москва в течение 90 дней не гарантирует отказ от использования химического оружия в будущем. Эти требования предусмотрены законом США от 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения.

В среду заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Палладино заявил на брифинге, что Соединенные Штаты введут против России дополнительные санкции в связи с применением химического оружия, однако Вашингтон должен «тщательно просчитать, каким будет эффект от этих санкций на национальную безопасность».

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать за уведомлением Конгресса о том, что Россия отказалась гарантировать неприменение химоружия, Палладино сказал: «Мы сделали то, чего от нас требует закон – проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона».

Он добавил, что не собирается «предсказывать» то, какие именно санкции в итоге будут введены против Кремля.

В Кремле отрицают причастность к отравлениям в Солсбери и считают санкции в отношении России незаконными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также допустил, что вторая волна санкций со стороны США может отрицательно сказаться на намеченных в рамках предстоящей встречи Большой двадцатки в Буэнос-Айресе переговорах президентов Путина и Трампа.

«Госдеп заявил, что они все-таки исходят из того, что вот эта так называемая вторая волна санкций будет подготовлена, будет введена. Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим», – сказал Песков.

Вместе с тем он уточнил, что пока по содержанию санкций «вопросов больше, чем ответов».

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев заметил, что по второму пакету санкций президент США должен выбрать три из шести возможных мер. Причем, он это обязан сделать, напомнил профессор.

«При этом два пункта уже практически реализованы, – добавил он. – Это прекращение помощи через международные финансовые организации и ограничения по банковскому кредитования. Остаются четыре меры: запрет на несельскохозяйственный экспорт, запрет на импорт, понижение уровня дипломатических отношений и ограничения для госавиакомпаний».

Понижение дипотношений с учетом ядерного статуса стран и запрет на полеты «Аэрофлота» вряд ли возможны, полагает Игорь Николаев.

«Очевидно, американцам предстоит сделать выбор между запретом на экспорт и импорт, – спрогнозировал он. И то, и другое будет очень болезненно для России. США – значимый торговый партер, который занимает около 4 % во внешнеторговом обороте страны».

Отвечая на вопрос о том, рассматривают ли власти США приостановку дипломатических отношений с Москвой в качестве одной из возможных санкционных мер, Палладино повторил, что Госдепартамент «будет следовать требованиям закона».

По оценке российского экономиста, новый раунд санкций в любом случае негативно отразится на положении рубля: «Поэтому предстоит еще один этап ослабления национальной валюты. Безусловно, это понизит курс рубля. Другой дело, что и доллар станет менее привлекательным. Это вроде бы должно работать против ослабления рубля, но оно все равно произойдет. Поначалу не такое сильное, как нынешним летом. Но еще неизвестно, что будет с ценами на нефть. Они могут и спикировать». В случае, если произойдет наложение двух факторов, то, конечно, рублю придется несладко, резюмировал профессор.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков полагает, что именно сейчас новый пакет мер не «будет особенно актуален» для правительства Дмитрия Медведева.

«В силу того, что из-за высоких цен на нефть и дополнительных доходов бюджета российские власти, в общем, сократили имевшуюся у них программу заимствований, – пояснил он в комментарии. – Ранее предполагалось, что бюджет будет дефицитным, а он стал в этом году профицитным, причем, где-то на два триллиона рублей. Соответственно, несколько месяцев минфин не проводил заимствования вообще».

Но цена на нефть переменчива, и никто не гарантирует, что она и через полгода останется высокой, подчеркнул эксперт.

«А расходы российского бюджета имеют тенденцию к непрерывному росту, потому что за этими стоит ряд влиятельных лоббистов, – продолжил он. – Так что в случае принятия закона это обязательно серьезно скажется на российской экономике. Хотя тут многое зависит от конкретных формулировок».

В то же время, как представляется Сергею Жаворонкову, пока этот законопроект, не относится к числу приоритетных для США.

«Иначе его можно было бы принять в ускоренном темпе еще до промежуточных выборов в Конгресс. Но на это никто не пошел, хотя между партиями нет принципиальной разницы в отношении Путина. Словом, мне не кажется, что в США будут форсировать принятие закона», – заключил он.

Согласно заключению аналитиков BCS Global Markets, перераспределение сил в Конгресс в пользу демократов «создает угрозу усиления санкций против России».