Польша и США подписали декларацию энергетической безопасности 9.11.2018, 14:35

Декларация является примером пропольской и проевропейской политики Вашингтона.

Министры энергетики Польши и США – Кшиштоф Тхужевский и Рик Пэрри – подписали декларацию о сотрудничестве в области энергетической безопасности. В документе говорится об обеспечении поставок газа, развитии атомной энергетики и поддержке в сфере кибербезопасности, сообщает «Польское радио».

Декларация вписывается в концепцию польско-американского стратегического сотрудничества в энергетической политике. Польский министр энергетики Кшиштоф Тхужевский напомнил, что начальный её документ подписали президенты Польши и США 18 сентября этого года в Вашингтоне.

«Благодаря газопорту в Свиноуйсьце, а также газопроводу Baltic Pipe у нас увеличится возможность по диверсификации поставок топлива. Смысл заключается в том, чтобы мы были независимы и могли выбирать партнеров. Мы рады, что партнерами, которые на данный момент предлагают газ по выгодным ценам, являются американские фирмы», - сказал министр Тхужевский.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри добавил, что декларация является примером пропольской и проевропейской политики Соединенных Штатов в области энергетической безопасности.

Находясь с двухдневным визитом в Варшаве, Рик Перри также сказал, что США не исключают возможность введения санкций в ответ на строительство газопровода Nord Stream 2. Министр энергетики США повторил, что Вашингтон выступает против этой российско-немецкой инвестиции.