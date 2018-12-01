В Беларуси вступили в силу «драконовские» поправки к закону о СМИ 4 1.12.2018, 10:18

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Лукашенко боится того, что над ним смеется весь интернет.

C 1 декабря оставлять комментарии на белорусских сайтах можно только после идентификации. Власти предлагают делать это с помощью номера телефона. При этом в базу данных, которую владельцы сайтов должны хранить на серверах, физически размещенных на территории Беларуси, попадают паспортные данные всех, кто идентифицировался таким образом.

Напомним, что еще 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина так прокомментировала «драконовские» поправки к закону о СМИ

«Ведь почему Лукашенко так боится независимые медиа? Потому что 80 процентов населения его ненавидит. Его пропагандистские ресурсы в интернете и соцсетях в десятки раз уступают по популярности независимым СМИ. Весь интернет смеется над диктатором и его чинушами.

Паровоз Лукашенко стремительно мчится в пропасть. Им плевать, что «русский мир» может сожрать не только Беларусь, но и всю теперешнюю безмозглую «верхушку». Им плевать даже на их собственные проекты типа Парка высоких технологий и Совета по развитию цифровой экономики, потому что все это накроется медным тазом после уничтожения свободного интернета».

Накануне принятия поправок в закон о СМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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