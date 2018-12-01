Леонид Злотников: Без российских субсидий Лукашенко – банкрот! 6 1.12.2018, 15:30

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Леонид Злотников

О перспективах экономики в условиях налогового маневра РФ.

Уже в следующем году белорусский бюджет может потерять 8 млрд долларов из-за нефтяного маневра в России. Дружба не очень выходит. Чем это чревато для белорусской власти, «Белсату» рассказал экономист Леонид Злотников:

- Сейчас мы берем у России нефть по ценам без экспортных пошлин, примерно на 100-110 долларов дешевле, чем берут поляки или немцы. Переработали ее и распродали, а пошлины оставляем себе. И на этом зарабатывали немало, примерно 3,6 млрд долларов в этом году. А сейчас Россия экспортную пошлину будет заменять на налог. [...] И он будет оставаться в российском бюджете. [...] Без российских субсидий наша власть банкрот! Если кредиты не дадут, то будет хуже, чем сегодня. Хотя и сегодня у многих людей жизнь не сладкая.