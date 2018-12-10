Forbes: В России может подорожать «Боярышник» 12 10.12.2018, 23:30

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ФОТО: TASS

Медведев запретил продавать «Боярышник» дешевле водки.

Цена на спиртосодержащий концентрат «Боярышник» может сравняться со стоимостью крепких алкогольных напитков.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже водки. Об этом глава правительства сообщил на заседании с вице-премьерами в понедельник, 10 декабря, информирует Forbes.

"Это выбивает экономическую основу из подобного рода торговли", - заявил Медведев.

Он напомнил, что ранее с этим было связано множество проблем, в том числе отравлений. Премьер-министр объявил, что также подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в организациях общественного питания.

"То есть, она не сможет продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, что это поможет снизить число отравлений от подобного рода спиртосодержащих жидкостей", - заявил глава правительства.

В тот же день текст постановления был опубликован на сайте правительства РФ.

"Установить запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 литра готовой продукции", - говорится в документе.

Как отмечает Forbes, за первое полугодие 2018 года алкоголем со смертельным исходом отравились в России 3666 человек

Напомним, 17 декабря 2016 года в Иркутске в результате отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" в больницы поступили множество пациентов. Власти города объявили режим чрезвычайной ситуации, более 70 человек скончались.