Белорусские ИП: У народа уже нет терпения 5 11.12.2018, 8:26

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Предприниматели перестали верить пустым обещаниям властей.

«У меня терпения много, а у народа нет. И как это все закончится, неизвестно, — говорил со сцены председатель общественного объединения „Перспектива“ Анатолий Шумченко на очередном форуме предпринимателей. — Мы хотим снять удавку». Ипэшники по-прежнему требуют упростить условия работы, однако, по их словам, власти пока не принимают никаких мер, а только пишут отписки.

Журналисты tut.by побывали на итоговом в этом году форуме, где ИП анализировали результаты работы в этом году и оценили свои перспективы на предстоящий год.

«Предприниматели перестали верить пустым обещаниям и ждут реальных шагов»

Нынешний форум предпринимателей уже третий в этом году. На него приехало больше 230 ипэшников из 23 городов.

Из чиновников пришли те, кто традиционно посещает форумы ИП, — представители Минэкономики, МАРТ, Госстандарта. На встрече с предпринимателями также были представители посольства России. Минфин, МНС и Минтруда приглашение на мероприятие в очередной раз проигнорировали.

В начале форума Анатолий Шумченко привел некоторые цифры, касающиеся предпринимателей мелкорозничной торговли.

— Число таких ИП с 2011 года по начало 2017-го уменьшилось более чем на 28%, — оглашает статистику председатель «Перспективы». — То есть из этой сферы ушло свыше 27,8 тысячи человек. По нашим прогнозам, в 2028 году ИП мелкорозничной торговли исчезнут как класс, — уже не в первый раз выступает с таким прогнозом Анатолий Шумченко.

По его словам, за последние годы заметно снизились доходы предпринимателей.

— Выручка в 2014—2016 годах снизилась более чем на 673 миллиона долларов. Поступления в бюджет в 2011 году составили почти 125 миллионов долларов. В 2017 году — примерно 69,4 миллиона, — сказал лидер «Перспективы». — Но даже эти цифры не являются убедительным аргументом для правительства, чтобы внести изменения в законодательство, с целью создания действительно эффективных условий развития ИП-торговли. Напрашивается вывод об умышленных действиях, направленных на уничтожение данного сектора экономики. Поэтому предприниматели перестали верить пустым обещаниям и ждут реальных шагов от исполнительной власти.

Предприниматели считают, что для их эффективной работы нужно решить несколько важных вопросов.

ИП просят ввести мораторий на предоставление полного пакета документов, что необходимо по указу № 222, а также навести порядок в документообороте в России. Так, предприниматели хотят, чтобы с них сняли ответственность по ввезенным до настоящего времени товарам из России и уплаченному по ним ввозному НДС в части предоставления документов.

Предприниматели убеждены, что нужно организовать документооборот ИП розничной торговли с учетом невозможности предоставления некоторых требуемых документов. Причина в различиях в законодательстве Беларуси и России. А именно из России многие предприниматели возят товар.

Анатолий Шумченко сказал, что хорошо было бы урегулировать все вопросы с документами на товар на межгосударственном уровне, а потом уже требовать бумаги с предпринимателей.

ИП также просят создать альтернативную систему налогообложения на основе патента на торговлю.

По мнению ипэшников, нужно пересмотреть законодательство, регулирующее их деятельность с учетом особенностей работы малого предпринимательства. ИП предлагают доработать программы развития малого и среднего предпринимательства с учетом соблюдения интересов ИП розничной торговли, а не только крупного и среднего бизнеса, как это сделано в директиве № 7.

Среди предложений есть и касающееся налогового администрирования ИП. Предприниматели говорят, что его нужно существенно упростить.

На чиновников, которые пришли на форум, из зала сыпался шквал вопросов и возмущений. Однако не все из них оказались в компетенции выступающих.

— Я готова ответить на вопросы, которые лежат в рамках компетенции Министерства экономики, — сказала директор Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок. — Те, которые выходят за рамки компетенции, я готова записать, унести с собой и обсудить с органами госуправления, которые отвечают за то или иное направление. Но некоторые предложения никак не ложатся в рамки правового поля.

Как будут решать вопрос с азиатскими магазинами

Затронули на форуме и вопросы, касающиеся азиатских магазинов. Сегодня в разных белорусских городах работает около 160 таких объектов, которые принадлежат где-то 85 субъектам хозяйствования. Мониторинги показывают, что почти в каждом из таких торговых объектов есть нарушения либо их признаки, которые носят системный характер. Это нарушение техрегламентов, нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, нарушение кассовой дисциплины и другие. В дни проведения мониторинга размер фактической среднедневной выручки увеличивался от 2,5 до 12,8 раза.

Брать образцы товара на исследование или требовать документы на товар у этих продавцов проверяющие ведомства не могут на протяжении двух лет — это по 510-му указу. А эти магазины чаще всего были зарегистрированы менее двух лет назад.

МАРТ планировал внести предложение скорректировать этот срок, чтобы можно было оперативно реагировать на нарушения в азиатских магазинах. Ранее говорилось, что для корректировки нужно решение главы государства.

— Предложение об отмене двухлетнего моратория на проверки не поддержали, — рассказал сегодня начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов. - Одна из причин — отмена будет распространяться не только на азиатские магазины, но и на добросовестных продавцов.

На это присутствующие в зале ипэшники ответили, что их и так постоянно проверяют.

— Мы проверили магазины, которые торгуют товарами по низким ценам. Было несколько этапов мониторингов, - продолжил представитель МАРТ. - В текущем году более 50 субъектов торговли, которые реализуют товары по низким ценам. Они принадлежат 40 субъектам хозяйствования. Это почти 50% от всех субъектов хозяйствования. Во всех были выявлены нарушения законодательства. Продолжим эту работу в декабре. В январе будем вносить предложения, исходя из результатов проверок.

«2019 год, возможно, будет испытанием для предпринимателей»

Предприниматели следующий год ждут без оптимизма.

— 2019 год, возможно, будет испытанием для предпринимателей вследствие того, что могут начаться проверки, того, что может появиться регулирующее законодательство ЕАЭС. Конечно, настроение у нас не новогоднее. Еще и по причине того, что торговля слабая, денег у людей мало, — отметил Анатолий Шумченко.