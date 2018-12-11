Акции в защиту прав человека прошли по всей Беларуси 11.12.2018, 8:58

Граждан призвали бороться с беспределом властей.

Во многих городах Беларуси 10 декабря прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню прав человека, который в этом году проходит под знаком 70 годовщины принятия Всеобщей Декларации прав человека, сообщает сайт ПЦ Весна.

В Минске 10 декабря состоялась церемония награждения ежегодной Национальной правозащитной премией. Торжественное мероприятие состоялось на новой просветительско-образовательной площадке "Территория прав".

Брест. Правозащитники "Брестской Весны" напомнили горожанам, что 10 декабря международное сообщество отмечает очередную годовщину принятия Всеобщей Декларации прав человека.

К отмеченной даты вышел спецвыпуск газеты "Народная Воля". В спецвыпуске специально поднимались экологические проблемы, связанные со строительством заводов, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде.

В Бресте правозащитники раздают "Народную Волю"

Гродно. 10 декабря в день 70-й годовщины принятия Всемирной декларации прав человека гродненские правозащитники провели круглый стол, посвященный памятной дате.

Правозащитники «Весны» и БХК подвели итоги 2018 года в регионе в области защиты прав человека, поделились мнениями о текущей работе и составили планы на ближайшее время.

Гродненские правозащитники констатируют, что в области за последний период не отмечено никаких позитивных сдвигов по обеспечению права граждан на мирные собрания. Общественные активисты по-прежнему незаконно преследуемых за публичные проявления гражданской активности. Подтверждением этому стали очередные карательные административные процессы в отношении участников традиционного Дня памяти повстанцев 1863 года в Свислочи и Якушовке.

Правозащитники также отмечают новую опасную тенденцию административного преследования за перепосты в социальных сетях. За последнее время в Гродно прошли уже три такие процессы, в результате которых граждане были безосновательно и незаконно наказаны большими штрафами. Гродненцы отмечают, что многие абсурдные административные процессы в Беларуси начинались именно в Гродно. Так еще в начале 2013 года правозащитники Виктор Сазонов, Роман Юргель и Владимир Хильманович были наказаны судьей Виталием Лецко за фотографии в интернете в поддержку заключенного тогда Алеся Беляцкого. Это был первый такой процесс в Беларуси, позже такая практика правоприменения была зафиксирована и в других городах. А теперь также в Гродно по инициативе РОВД Октябрьского района города началось преследование за размещение информации в соцсетях.

Могилев. Вечером, 10 декабря, правозащитники "Весны" Борис Бухель и Александр Бураков раздали несколько сотен газет «Народная воля», которая подготовила специальный номер ко Дню прав человека.

Главной темой издания стали экологические права, а также право на свободу мирных собраний. В статьях рассказывается о примерах Светлогорска и Бреста, где люди в течение многих месяцев добивались прекращения работы вредных производств - и пришли к определенному успеху. Есть в газете и об общей ситуации с заводами в Могилеве, сообщает сайт mspring.online.

- К сожалению, многим не хватает информации, не хватает примеров успешной борьбы за свои права. С этого номера «Народной воли» видно, что если люди хотят чего-то действительно сильно - они этого добиваются, - рассказал Бураков.

Береза. Правозащитники "Весны" отметили Международный день защиты прав человека на улицах города. Они традиционно раздавали текст Всеобщей Декларации прав человека на белорусском и русском языках, также открытки на тему защиты прав человека и разговаривали с людьми.

Член правозащитного центра "Весна" Сергей Русецкий считает, что рядовые граждане должны знать свои права на жизнь, свободу, образование, вероисповедание. А Декларация, как и Конституция Республики Беларусь, должны в каждой семье стать настольной книгой.

Правозащитники отмечают, что Беларусь не выполняет до сих пор положения Декларации. Почти все опрошенные на улицах Березы сказали, что права человека у нас нарушаются и нет ни одной государственной инстанции, чтобы их защитить. Одиночно суды защищают трудовые права. Люди с удовольствием брали Декларации и открытки, но были и такие, что шарахались от предложить книжечки бы от огня. По-видимому, для них слова "права человека" - пустой звук.

Не остался в стороне и наш город Светлогорск, где строится "вонючий" завод беленой целлюлозы.

Раздача "Народной Воли" в Светлогорске.

Накануне Международного дня прав человека информационные акции прошли в Барановичах и Минске.