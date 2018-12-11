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Турция начала строительство базы военного флота на Черном море

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  • 11.12.2018, 10:21

Проект стал особенно актуальным в свете российской агрессии в районе Керченского пролива.

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet, пишет РБК.

Объект появится в районе населенного пункта Сюрмене, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Издание указывает, что проект стал особенно актуальным в свете российско-украинского конфликта в районе Керченского пролива и открытия трубопровода «Турецкий поток». Однако планы создания базы существовали еще со времен холодной войны, а разработка проекта к востоку от Трабзона началась еще в июле прошлого года.

Власти рассчитывают, что база, корабли которой займутся патрулированием восточной части Черного моря, даст импульс к развитию всей северо-восточной Турции.

Как отметил адмирал в отставке Чем Гюрдениз, идея надежной базы на Черном море для Турции назрела давно, однако до сих пор на осуществление проекта не хватало ресурсов, поскольку в основном Анкара делала ставку на укрепление своих позиций в районе Эгейского моря, а также на побережье Средиземного моря. По его словам, сейчас Турции также важно расширять базу в Мерсине, а также усиливать позиции на Северном Кипре.


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