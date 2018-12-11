За две недели в Украину не пустили 1000 россиян, около 400 из них вернули в Беларусь 4 11.12.2018, 17:48

2,239

Фото: dpsu.gov.ua

Как работает запрет на въезд россиян в Украину.

В Украине две недели назад ввели военное положение, затем ограничили въезд в страну мужчинам с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет. Tut.by узнал, как это отразилось на транзите через Беларусь.

Около 400 россиян вернули в Беларусь

Проблемы в отношениях Украины и России косвенно затронули Беларусь: многие россияне едут в Украину именно через нашу страну, сюда их возвращают в случае непропуска. С 26 ноября Госпогранкомитет Беларуси насчитал более 380 таких возвращенных граждан с российскими паспортами. Из 380 больше 260 человек вернули самолетами. Речь идет о разных аэропортах Украины, но больше всего возращенных из Киева.

— Около 120 человек вернулись через наземные границы, в основном через автодорожные пункты пропуска. Поначалу было больше возвращенных, потом обстановка стабилизировалась, сейчас число непропущенных примерно на одном уровне, — отмечает официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Любопытно, что белорусские данные о возвращенных в Беларусь россиянах несколько отличаются от украинских.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказывает, что по их подсчетам с 26 ноября около 400 человек были возвращены в Беларусь авиарейсами. Что касается автомобильных пунктов пропуска, «через них на границе с Беларусью вернули не больше десяти человек, единичные случаи».

За две недели в Украину не пропустили больше тысячи россиян

Представитель Госпогранслужбы Украины объясняет также, что под повышенный контроль попадают не только россияне, но и люди из других стран.

— В перечне стран миграционного риска, который был утвержден нашим советом национальной безопасности и обороны еще в начале года, 70 государств. Конечно, в этом списке РФ на первой позиции, но на граждан из других стран мы тоже обращаем повышенное внимание. Беларуси в этом перечне нет, — уточняет Олег Слободян. — Цифры по непропуску граждан Беларуси сейчас, в принципе, такие же, как в прошлом году. Основная причина непропусков белорусов никак не связана с военным положением в Украине. Это превышения сроков пребывания в стране во время предыдущих поездок, а также ограничения во въезде: если гражданин 90 дней уже пребывал в Украине, он в следующие 90 дней не может уже здесь быть. Это общепринятая практика пребывания иностранцев на территории того или иного государства.

— Если вернуться к россиянам — могут ли они без проблем путешествовать через Украину, например, транзитом? Самолетом или поездами.

— Речь о повышенной степени контроля идет именно при въезде в Украину. При поездках транзитом они без проблем могут въезжать и выезжать, не подпадают под порядок повышенной безопасности при въезде в страну, — говорит Олег Слободян.

При этом, добавляет собеседник, у россиянина, который имеет вид на жительство или другое законное право на проживание в Украине, не может быть проблем с въездом в страну.

По подсчетам Государственной пограничной службы Украины, с 26 ноября в Украину не пропустили больше тысячи граждан России, на границах с разными странами, не только с Беларусью.

— Если говорить о прошлых сутках, то пограничники приняли 38 решений о непропуске граждан Российской Федерации — немного. Из них 15 случаев в авиационных пунктах и еще 15 случаев — на контролируемом участке в автомобильных пунктах пропуска. Но то, что мы всех россиян не пропускаем — это не соответствует действительности, — рассказывает пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. — Да, в поле нашего зрения попадают в первую очередь сильные мужчины в расцвете сил, но это не значит, что мы возвращаем всех от 16 до 60 лет. Мы пропускаем тех, кто может подтвердить цель своего визита и в отношении кого не возникает сомнений, что гражданин не обманывает. В Украину сейчас каждые сутки въезжают около 1300 граждан Российской Федерации. Конечно, россиян, которые едут в нашу страну, стало меньше в 2,5−3 раза в сравнении с таким же временем прошлого года, когда военного положения не было.