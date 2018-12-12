Сильные люди

Сильные люди4
- Наталья Радина
- 12.12.2018, 11:28
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Спасибо вам.
В этот непростой год у меня появилось одно важное занятие. Каждый день я благодарю людей, которые помогают сайту Charter97.org. Благодарю два раза каждого: вначале мысленно, получив уведомление о получении помощи, потом письменно. Я произношу про себя имена всех, кто нам помогает, и желаю этим людям всего самого доброго в жизни. Я жалею только о том, что не могу поблагодарить их публично из-за ситуации в нашей родной Беларуси.
За прошедшие три месяца мы смогли собрать 15 тысяч евро. К сожалению, эти деньги не решают всех проблем сайта Charter97.org, но этого хватит на зарплаты двух журналистов почти на год. Представьте себе, как много людей включилось в кампанию солидарности, если большинство наших спонсоров перечисляли по 2, 3, 5 евро. И это трогает до слез, потому что люди, которые сами едва сводят концы с концами, находят возможность нас поддержать.
Конечно, жаль, что те, кто действительно мог бы легко решить проблемы не только «Хартии-97», но и других белорусских независимых СМИ, предпочитают отсиживаться в кустах. Я имею в виду наших бизнесменов. Они продолжают чего-то выжидать и вспоминают о независимых журналистах только тогда, когда оказываются в тюрьме с немалым сроком и конфискацией имущества, потому что только мы пишем об их судьбе после того, как они оказались в застенках. Мы не даем им там исчезнуть без следа.
В цивилизованном мире успешный бизнесмен – это, прежде всего, сильный человек. Но в нашей стране эти люди гораздо слабее тех тысяч простых людей, которые решили помочь независимому сайту.
Остается разочарование и многочисленными западными фондами «в поддержку демократии», которые сегодня практически оставили на произвол судьбы белорусские независимые медиа. Если бы не Польша, Литва, а также несколько фондов, которые продолжают спасать свободное слово в Беларуси, то, наверное, в нашей стране сегодня не осталось бы ничего, кроме путинско-лукашенковской пропаганды.
Часть европейского и американского истеблишмента сегодня очень хочет, чтобы в Беларуси «было тихо», поэтому делает ставку не на демократические перемены, а на консервацию дряхлой и ненавидимой народом диктатуры. Дескать, нам хватает Украины и собственных внутренних проблем. В попытках «тушить пожары» то на Донбассе, то на Азове, то в Сирии, они не замечают, что все эти проблемы создает их собственная лицемерная политика.
Но закончу я все-таки на позитивной ноте. Есть одна вещь, которая кажется мне самой важной. Вот прямо сейчас, на наших глазах, день за днем создается и ширится целое сообщество людей, которые не только хотят перемен, но и делают шаг на пути к изменениям. Число этих людей постоянно растет. Каждый день я произношу все новые и новые имена.
Наталья Радина, главный редактор Charter97.org
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