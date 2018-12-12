Сильные люди 4 Наталья Радина

12.12.2018, 11:28

3,735

Наталья Радина

Спасибо вам.

В этот непростой год у меня появилось одно важное занятие. Каждый день я благодарю людей, которые помогают сайту Charter97.org. Благодарю два раза каждого: вначале мысленно, получив уведомление о получении помощи, потом письменно. Я произношу про себя имена всех, кто нам помогает, и желаю этим людям всего самого доброго в жизни. Я жалею только о том, что не могу поблагодарить их публично из-за ситуации в нашей родной Беларуси.

За прошедшие три месяца мы смогли собрать 15 тысяч евро. К сожалению, эти деньги не решают всех проблем сайта Charter97.org, но этого хватит на зарплаты двух журналистов почти на год. Представьте себе, как много людей включилось в кампанию солидарности, если большинство наших спонсоров перечисляли по 2, 3, 5 евро. И это трогает до слез, потому что люди, которые сами едва сводят концы с концами, находят возможность нас поддержать.

Конечно, жаль, что те, кто действительно мог бы легко решить проблемы не только «Хартии-97», но и других белорусских независимых СМИ, предпочитают отсиживаться в кустах. Я имею в виду наших бизнесменов. Они продолжают чего-то выжидать и вспоминают о независимых журналистах только тогда, когда оказываются в тюрьме с немалым сроком и конфискацией имущества, потому что только мы пишем об их судьбе после того, как они оказались в застенках. Мы не даем им там исчезнуть без следа.

В цивилизованном мире успешный бизнесмен – это, прежде всего, сильный человек. Но в нашей стране эти люди гораздо слабее тех тысяч простых людей, которые решили помочь независимому сайту.

Остается разочарование и многочисленными западными фондами «в поддержку демократии», которые сегодня практически оставили на произвол судьбы белорусские независимые медиа. Если бы не Польша, Литва, а также несколько фондов, которые продолжают спасать свободное слово в Беларуси, то, наверное, в нашей стране сегодня не осталось бы ничего, кроме путинско-лукашенковской пропаганды.

Часть европейского и американского истеблишмента сегодня очень хочет, чтобы в Беларуси «было тихо», поэтому делает ставку не на демократические перемены, а на консервацию дряхлой и ненавидимой народом диктатуры. Дескать, нам хватает Украины и собственных внутренних проблем. В попытках «тушить пожары» то на Донбассе, то на Азове, то в Сирии, они не замечают, что все эти проблемы создает их собственная лицемерная политика.

Но закончу я все-таки на позитивной ноте. Есть одна вещь, которая кажется мне самой важной. Вот прямо сейчас, на наших глазах, день за днем создается и ширится целое сообщество людей, которые не только хотят перемен, но и делают шаг на пути к изменениям. Число этих людей постоянно растет. Каждый день я произношу все новые и новые имена.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com