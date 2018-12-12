Лукашенко – военному преступнику: Благодарю за второе месторождение по добыче золота 1 12.12.2018, 12:39

Ранее диктатор Судана разрешил добывать золото российским компаниям, связанным с ЧВК.

Судан предоставил Беларуси второе месторождение для добычи золота. Об этом Лукашенко заявил 10 декабря на встрече с президентом Судана Омаром Хасаном Ахметом аль-Баширом, сообщает tut.by.

«С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота», — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова, обращенные к президенту Судана.

Второй участок расположен недалеко от реки Нил, сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

В настоящее время в Судане уже зарегистрирована компания с белорусским частным капиталом. Ей был выделен для разработки один участок.

Планируется, что геолого-разведочные работы будут одновременно вестись на двух участках, сказал Андрей Худык.

Говоря о перспективах, как можно будет распоряжаться добытым золотом, министр пояснил, что в настоящее время тщательно изучается законодательство Судана. По предварительной информации, при уплате взноса 20% остальное можно будет получить в собственность. «На сегодняшний день пока рано говорить о конкретных условиях», — добавил он.

По информации tut.by, занимается проектом в Судане SOHRA Mining. Она связана с белорусским бизнесменом Александром Зайцевым (приграничные логистические центры «Бремино Групп», поставки белорусской техники в страны Персидского залива, футбольный клуб «Динамо-Брест»). Ее основная деятельность — проведение геологических и горнодобывающих работ, в т.ч. оказание сервисных услуг; торговля полудрагоценными и драгоценными минералами, драгоценными металлами. Помимо Судана компания планирует заниматься добычей и обработкой золота в Гане, следует из презентации для инвесторов.

«Это очень сложный проект. Возможно, прошедшая встреча президентов Беларуси и Судана придаст ему импульс», — сказал информированный источник, но от других комментариев отказался.

По состоянию на 2016 год Судан занимал третье место по добыче золота в Африке с объемом производства свыше 90 тонн в год. По данным китайского агентства «Синьхуа», в прошлом году добыча в Судане превысила 100 тонн.

Стоит сказать, что несколько российских компаний намереваются добывать золото в Африке. Летом The Bell сообщил, что компания, связанная с так называемым поваром Путина, занялась добычей драгоценных металлов в Судане. Речь идет о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют близким другом президента России. Связанная с ним компания «М Инвест» приступила к разработке месторождений золота в Судане. Издание ссылается на анонимные источники, которые, в частности, были на переговорах Владимира Путина и главы правительства России Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Эти переговоры прошли в ноябре 2017 года. Именно во время встречи Медведева с аль-Баширом было подписано соглашение на разведку и добычу золота в Судане. На встрече с Путиным суданский лидер, обвиняемый Международным уголовным судом в военных преступлениях, просил защиты от «агрессивных действий США».

По мнению журналистов Bloomberg, Евгений Пригожин использует связанную с ним частную военную компанию Вагнера для усиления влияния России в Африке. Ресторатор предлагает правительствам африканских стран вооруженную поддержку в обмен на права на добычу ископаемых и другие бонусы.

Москва в своем стремлении укрепить геополитическую мощь опирается на лидеров нестабильных, но потенциально богатых государств, которые «имеют вкус к российскому оружию».

Пригожин уже развернул свою деятельность в 10 странах, с которыми сотрудничают военные РФ: Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Особенно военные структуры, связанные с «поваром Путина», активизировались в преддверии саммита Россия — Африка, на который в 2019 году прибудут лидеры более 50 стран.

После распада СССР влияние РФ в Африке значительно снизилось. Теперь регион является средоточием усилий Кремля по восстановлению своего геополитического статуса. Кроме того, континент стал новым рынком для российских компаний, попавших под санкции.

Напомним, что 12 июля 2010 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира, предъявив ему обвинения в организации и проведении геноцида фор, масалитов и загава, трех этнических групп в составе населения cуданского Дарфура.

Несмотря на это, диктатор проводит встречи с лидерами некоторых стран. В 2017 году он прибыл в Сочи, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным американского журнала «Parade», на 2005 год он занимал первое место в десятке самых худших диктаторов современности.