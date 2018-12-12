«Растут цены на квартиры, потому что армяне возвращаются из-за границы» 2 12.12.2018, 12:49

Фото: RFE/RL

Как Никол Пашинян изменил Армению за полгода.

Партия Никола Пашиняна получила 70% мест в армянском парламенте. Всего полгода назад 42-летний политик ходил пешком между городами Армении, пишет журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович.

Тогда мало кто верил, что он сможет отодвинуть от власти Республиканскую партию, которая 25 лет господствовала в стране. О том, как изменилась Армения за 5 месяцев власти Никола Пашиняна, рассказывают местный политолог и молодая мать, которая участвовала в уличных протестах вместе с маленькой дочкой.

Что в этом году произошло в Армении:

31 марта депутат армянского парламента Никол Пашинян начал двухнедельный пеший марш из города Гюмри в Ереван. Он протестовал против того, чтобы президент Серж Саргсян выдвигал свою кандидатуру на пост премьер-министра;

13 апреля сторонники Пашиняна начали перекрывать улицы в Ереване;

23 апреля премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку;

8 мая, после общенациональной забастовки, Никола Пашиняна выбрали премьер-министром Армении;

9 декабре на внеочередных парламентских выборах партия Пашиняна «Мой шаг» получила 70% голосов. Бывшая партия власти - Республиканская - не смогла набрать и 5% голосов, и ни один ее представитель не попал в парламент.

Люди счастливы, потому что никто из бывшей провластной партии не попал в парламент

«Это, может, звучит и пафосно, но армяне стали хозяевами своей судьбы и хозяевами своей страны, - рассказывает по телефону из Еревана Микаэль Зальян, политолог и член партии Пашиняна "Мой шаг". - Это совершенно новая для Армении вещь».

С приходом Пашиняна в Армении начались суды над представителями Республиканской партии, которые раньше оставались неприкосновенными. Только за последний месяц Генеральная прокуратура и Следственный комитет Армении возбудили уголовное дело против бывшего министра охраны природы за взятку в 14 миллионов долларов, изъяли более 200 тысяч долларов и две квартиры свата Сержа Саргсяна.

«Раньше у нас была отдельная каста людей, которые были выше закона. В каждой деревне, городе были местные авторитеты, которые все контролировали. Этого сейчас нет», - говорит Зальян.

Марьям Дилбандьян участвовала в весенних протестах. Вместе со своей маленькой дочкой она перекрывала дороги на призыв Пашиняна. По ее словам, самое важное, что произошло на выборах, это что никто из Республиканской партии не попал в парламент.

«Они уголовники, и им нужна была депутатская неприкосновенность. Поэтому мы очень счастливы, что ничто их уже не спасет от судов», - сказала Марьям.

Коррупции уменьшилось, люди начали доверять полиции

Марьям говорит, что в стране уже чувствуется смена власти. Прежде всего это касается отношения к полиции. Еще 10 мая был назначен новый руководитель полиции.

«Обычные полицейские не были коррумпированы, они выполняли приказы руководства, - говорит Марьям. - Неожиданно они моментально стали ответственными и начали выполнять свою работу. Теперь не может такого быть, что на звонок в полицию никто не приедет».

Она также рассказывает, что врачи в государственных больницах перестали требовать деньги, как это было раньше.

«Ведь главным врачом обычно ставили кого-то из родственников республиканцев, и они могли делать что угодно. Сейчас этого уже нет».

Экономика не рухнула, зарплаты бюджетников выросли

Экономисты и политологи предупреждали, что за армянской революцией придет обвал экономики. Но тут ничего такого не случилось.

«Если посмотрите на курс армянской валюты, то вы не можете определить по графикам, когда была революция», - говорит Микаэль Зальян.

По его словам, экономика Армении постоянно после смены власти оставалась стабильной. А в государственных учреждениях немного повысили зарплаты. Речь идет прежде всего про медиков и преподавателей.

«Это произошло за счет того, что раскрылись коррупционные схемы. Оказалось, денег больше, чем говорили предыдущие чиновники», - объясняет Зальян.

Недвижимость в Ереване подорожала, так как диаспора скупает квартиры

Микаэль Зальян говорит, что в Армении исчезли эмиграционные настроения, которые царили до сих пор.

«Если бы вы приехали в Армению год назад и поговорили с десятком человек, наверное, 7 из 10 хотели бы уехать», - говорит Зальян.

Сейчас, по его словам, обратная тенденция. Люди не только передумали уезжать, но и возвращаются те, кто эмигрировал из Армении ранее.

«Изменилась психологическая атмосфера в стране», - объясняет Микаэль Зальян.

Доказательство его словам - спрос на недвижимость. Он растет весь 2018 год. Как объясняют армянские экономисты, у продавцов большие иммиграционные ожидании. Они уверены, что армяне зарубежья будут возвращаться и квартиры вскоре станут дороже. А поэтому меньше жилья выставляется на продажу. Но репатрианты среди покупателей уже есть. В любом случае цены на жилье в Ереване выросли уже на 20%.

«Армяне мечтают жить на родине, и поэтому люди уже начинают возвращаться, - говорит Марьям. - Чтобы вернуться, надо иметь где жить. И армяне зарубежья уже сегодня приобретают квартиры в Армении, так как думают, что через 10 лет вернутся в развитую страну».

Партия Пашиняна получила 70,43% голосов. На втором месте - «цветущая Армения» с 8,27%, и ее лидер Гагик Царукян уже заявил, что станет союзником Пашиняна. Это значит, что 79% парламента представляет одна политическая сила.

«Нам сейчас не хватает хорошей оппозиции в парламенте, - говорит Марьям. - Власть и деньги могут изменить людей, и нам нужен баланс для Пашиняна. Умная и некоррумпированная оппозиция».

Однако Микаэль Зальян обращает внимание на то, что можно быть оппозицией и без места в парламенте. Так, например, сам Пашинян добился изменений в стране, хотя и его фракция «Елк» была наименее представлена ​​в парламенте.

«Моя мама ждала, что мы моментально станем богатыми и жизнь улучшится, - говорит Марьям. - Но я понимаю, что должно пройти по крайней мере пару лет, чтобы мы почувствовали перемены».

О возвращении к Республиканской партии в Армении никто не думает. Зальян говорит, что нынешняя смена власти - исторический для страны момент.

«Понимаете, даже если у Пашиняна будет не очень удачная внутренняя политика, большая часть армян будет считать его величайшим политиком всех времен, потому что он сделал то, что у нас считалось невозможным».