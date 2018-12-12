Трамп пообещал изгнать ИГ из Сирии за 30 дней 12.12.2018, 15:36

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Фото: Reuters

Вашингтон проделал крайне серьезную работу, борясь с террористами.

Члены террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) будут выбиты с удерживаемых ими территорий за месяц. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Yeni Safak.

По его словам, Вашингтон проделал крайне серьезную работу, борясь с террористами ИГ на сирийской и иракской территориях. «Сейчас их уже очень мало в этом регионе. За следующие 30 дней не останется ни одного из них», — заявил глава государства.

Как отмечается, такой комментарий Трамп сделал, подписывая законопроект об оказании помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке (Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and Accountability Act).

В то же время Associated Press пишет, что президент США во время церемонии говорил о «подлых действиях» ИГ. Он указал, что группировка за последние годы «совершила ужасные злодеяния против религиозных и этнических меньшинств в Сирии и Ираке, в том числе в отношении христиан, езидов и шиитов». Трамп отметил, что закон позволяет правительственным ведомствам помогать группам, расследующим преступления террористов.