закрыть
12 декабря 2018, среда, 16:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Степан Григорян: Важно, что в Армении поменялась сама атмосфера

  • 12.12.2018, 15:50
Степан Григорян

Результаты выборов в парламент отражают настроение народа.

На парламентских выборах в Армении блок Никола Пашиняна «Мой шаг» одержал уверенную победу, получив более 70% голосов. Две другие политические силы, прошедшие в парламент страны, «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» набрали около 8% и 6% соответственно.

С таким отрывом политическая партия побеждает впервые в истории независимой Армении.

Результаты парламентских выборов сайту Charter97.org прокомментировал ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и посол Армении в России Степан Григорян:

- Настроения в обществе таковы, что Никол Пашинян должен был набрать много голосов на этих выборах. Было ясно, что за его блок проголосуют 65-70% избирателей.

То есть выборы прошли более-менее нормально: они были достаточно честными и прозрачными. И результаты выборов в Армении отражают настроение народа.

Но с точки зрения политического равновесия внутри власти, конечно, есть определенная обеспокоенность. Потому что если одна сила побеждает с таким преимуществом и получает 2/3 мандатов в парламенте.

Кроме того, в парламенте практически не оказалось оппозиции, потому что две другие партии – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» – по большому счету не являются оппозицией, их концепции не представляют больших отличий от позиций блока Никола Пашиняна «Мой шаг».

То есть, при всем том, что выборы достаточно честными и мы получили достаточно легитимный парламент, отражающий интересы народа, приходится констатировать, что никаких противовесов внутри парламента нет. Нет альтернативных центров в главном законодательном органе – и это внушает определенную обеспокоенность.

Но можно точно сказать: выборы прошли честно.

- Какие самые важные задачи стоят перед правительством Пашиняна? Какие реформы ему придется провести, чтобы оправдать доверие армянского народа?

- Хочу сказать, что важного произошло в стране после выборов.

Накануне мы перешли к парламентской системе. И после этих выборов Никол Пашинян уже имеет большинство в парламенте. Это очень важно.

Вся проблема была в том, что после революции Никол Пашинян стал премьер-министром меньшинства. Большинство оставалось у бывшей правящей партии. Сейчас ситуация нормализовалась: Никол Пашинян – премьер, и у него будет большинство в парламенте. Это очень важно и позитивно.

Позитивно в том смысле, что сейчас Никол Пашинян сформирует правительство большинства и когда оно начнет работать, мы не будем свидетелями подвохов и провокаций внутри парламента.

С другой стороны, у народа – большие ожидания от нового правительства. Не знаю, как все эти ожидания получится выполнить.

Главные ожидания таковы: улучшение социальной ситуации, повышение зарплат, экономические свободы, борьба с олигархией и коррупцией. Это все – вопросы первостепенной важности. Посмотрим, как будет их решать правительство, время покажет.

Но ситуация уже нормальная в том смысле, что Никол Пашинян и его блок имеют большинство в парламенте и они смогут легко принимать любые законодательные акты для проведения реформ.

- Изменилась ли уже жизнь в Армении после «бархатной» революции?

- Безусловно. В Армении поменялась сама атмосфера. Надо честно сказать: это очень важно. Атмосферы страха сегодня нет.

Это, в том числе, показали и парламентские выборы. На них партии спокойно проводить свои кампании. Никаких препятствий не было: партии могли проводить митинги, свободно передвигаться по стране. В этом смысле произошли сильные изменения в лучшую сторону.

Также позитивно то, что началась определенная борьба с коррупцией и демонополизация.

Но определенные недовольства у народа были, потому что все это делалось не системно. Изменения носили точечный характер. Надеюсь, что после выборов начнется более системная работа над этими вопросами.

Люди ждут от правительства повышения зарплат и пенсий, улучшения социальной ситуации. А для этого необходимо и принимать новые законы, и привлекать инвестиции. Надеюсь, что сейчас начнутся позитивные сдвиги.

За семь месяцев после революции позитивным было не то, что повысили зарплаты, а то, что атмосфера в стране кардинально поменялась. Страха нет, политические свободы усилились – это должно дать позитивные сдвиги в других областях.

- Между Пашиняном и Лукашенко наметился устойчивый конфликт как минимум по двум направлениям: вопрос о генсеке ОДКБ и продажа белорусских «Полонезов» Азербайджану. По вашему мнению, будет ли усиливаться этот конфликт?

- Думаю, что этот конфликт будет усиливаться. По той простой причине, что официальный Минск будет продолжать сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере, а это будет вызывать раздражение в Армении.

Во-вторых, оставшийся год в должности генерального секретаря должен был, по логике, быть передан Армении. Но это, к сожалению, не регулируется договором о коллективной безопасности.

Почему Лукашенко, чтобы Беларусь раньше получила пост генсека ОДКБ? Он просто делает шаг в пользу Азербайджана: хочет подыграть Баку, чтобы получить больше нефти за лучшую цену. Поэтому я думаю, что отношения между официальным Минском и Ереваном будут ухудшаться.

Лукашенко будет продолжать военное сотрудничество с Азербайджаном, что для нас очень чувствительный вопрос. Поэтому в отношениях между Арменией и Беларусью будет расти напряжение.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип