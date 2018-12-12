Степан Григорян: Важно, что в Армении поменялась сама атмосфера 12.12.2018, 15:50

Степан Григорян

Результаты выборов в парламент отражают настроение народа.

На парламентских выборах в Армении блок Никола Пашиняна «Мой шаг» одержал уверенную победу, получив более 70% голосов. Две другие политические силы, прошедшие в парламент страны, «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» набрали около 8% и 6% соответственно.

С таким отрывом политическая партия побеждает впервые в истории независимой Армении.

Результаты парламентских выборов сайту Charter97.org прокомментировал ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и посол Армении в России Степан Григорян:

- Настроения в обществе таковы, что Никол Пашинян должен был набрать много голосов на этих выборах. Было ясно, что за его блок проголосуют 65-70% избирателей.

То есть выборы прошли более-менее нормально: они были достаточно честными и прозрачными. И результаты выборов в Армении отражают настроение народа.

Но с точки зрения политического равновесия внутри власти, конечно, есть определенная обеспокоенность. Потому что если одна сила побеждает с таким преимуществом и получает 2/3 мандатов в парламенте.

Кроме того, в парламенте практически не оказалось оппозиции, потому что две другие партии – «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» – по большому счету не являются оппозицией, их концепции не представляют больших отличий от позиций блока Никола Пашиняна «Мой шаг».

То есть, при всем том, что выборы достаточно честными и мы получили достаточно легитимный парламент, отражающий интересы народа, приходится констатировать, что никаких противовесов внутри парламента нет. Нет альтернативных центров в главном законодательном органе – и это внушает определенную обеспокоенность.

Но можно точно сказать: выборы прошли честно.

- Какие самые важные задачи стоят перед правительством Пашиняна? Какие реформы ему придется провести, чтобы оправдать доверие армянского народа?

- Хочу сказать, что важного произошло в стране после выборов.

Накануне мы перешли к парламентской системе. И после этих выборов Никол Пашинян уже имеет большинство в парламенте. Это очень важно.

Вся проблема была в том, что после революции Никол Пашинян стал премьер-министром меньшинства. Большинство оставалось у бывшей правящей партии. Сейчас ситуация нормализовалась: Никол Пашинян – премьер, и у него будет большинство в парламенте. Это очень важно и позитивно.

Позитивно в том смысле, что сейчас Никол Пашинян сформирует правительство большинства и когда оно начнет работать, мы не будем свидетелями подвохов и провокаций внутри парламента.

С другой стороны, у народа – большие ожидания от нового правительства. Не знаю, как все эти ожидания получится выполнить.

Главные ожидания таковы: улучшение социальной ситуации, повышение зарплат, экономические свободы, борьба с олигархией и коррупцией. Это все – вопросы первостепенной важности. Посмотрим, как будет их решать правительство, время покажет.

Но ситуация уже нормальная в том смысле, что Никол Пашинян и его блок имеют большинство в парламенте и они смогут легко принимать любые законодательные акты для проведения реформ.

- Изменилась ли уже жизнь в Армении после «бархатной» революции?

- Безусловно. В Армении поменялась сама атмосфера. Надо честно сказать: это очень важно. Атмосферы страха сегодня нет.

Это, в том числе, показали и парламентские выборы. На них партии спокойно проводить свои кампании. Никаких препятствий не было: партии могли проводить митинги, свободно передвигаться по стране. В этом смысле произошли сильные изменения в лучшую сторону.

Также позитивно то, что началась определенная борьба с коррупцией и демонополизация.

Но определенные недовольства у народа были, потому что все это делалось не системно. Изменения носили точечный характер. Надеюсь, что после выборов начнется более системная работа над этими вопросами.

Люди ждут от правительства повышения зарплат и пенсий, улучшения социальной ситуации. А для этого необходимо и принимать новые законы, и привлекать инвестиции. Надеюсь, что сейчас начнутся позитивные сдвиги.

За семь месяцев после революции позитивным было не то, что повысили зарплаты, а то, что атмосфера в стране кардинально поменялась. Страха нет, политические свободы усилились – это должно дать позитивные сдвиги в других областях.

- Между Пашиняном и Лукашенко наметился устойчивый конфликт как минимум по двум направлениям: вопрос о генсеке ОДКБ и продажа белорусских «Полонезов» Азербайджану. По вашему мнению, будет ли усиливаться этот конфликт?

- Думаю, что этот конфликт будет усиливаться. По той простой причине, что официальный Минск будет продолжать сотрудничество с Азербайджаном в военной сфере, а это будет вызывать раздражение в Армении.

Во-вторых, оставшийся год в должности генерального секретаря должен был, по логике, быть передан Армении. Но это, к сожалению, не регулируется договором о коллективной безопасности.

Почему Лукашенко, чтобы Беларусь раньше получила пост генсека ОДКБ? Он просто делает шаг в пользу Азербайджана: хочет подыграть Баку, чтобы получить больше нефти за лучшую цену. Поэтому я думаю, что отношения между официальным Минском и Ереваном будут ухудшаться.

Лукашенко будет продолжать военное сотрудничество с Азербайджаном, что для нас очень чувствительный вопрос. Поэтому в отношениях между Арменией и Беларусью будет расти напряжение.