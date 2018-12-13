Медведев в Бресте высказался за введение российского рубля в Беларуси 42 13.12.2018, 17:50

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Дмитрий Медведев

Фото: Getty Images

Премьер РФ предложил Румасу единую таможню, валюту, суд и счетную палату.

Россия готова и дальше углублять интеграцию с Беларусью вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает "Интерфакс".

"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства "cоюзного государства", включая создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда, счетной палаты в том порядке, который предусмотрен Договором о создании "cоюзного государства"от 8 декабря 1999 года", - заявил Д.Медведев, выступая на Совмине "cоюзного государства" в четверг.

В этом случае, отметил Д.Медведев, можно проводить единую политику в области налогов, цено- и тарифообразования.

По словам главы российского правительства, есть два варианта развития российско-белорусского интеграционного проекта, и один из них - консервативный.

"При сохранении контуров того "cоюзного государства", которое было создано на сегодняшний момент, (осуществлять проект) без повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в Договоре от 8 декабря 1999 года, без формирования всех институтов, которые заложены в этом Договоре", - сказал Д.Медведев.

При этом развитие ЕАЭС и других проектов будет, конечно, продолжено.

Второй же вариант развития интеграции с Беларусью основан на повышении ее уровня до пределов, установленных в Договоре "с одновременным повышением взаимозависимости экономик, возможности оказания помощи и поддержки в ходе союзного строительства, решения самых разных вопросов интеграции", сказал Д.Медведев.

"Какой из этих вариантов выбрать - можно обсуждать здесь, на Высшем госсовете на уровне президентов двух стран. В любом случае мы открыты к обсуждению этих вопросов", - сказал премьер РФ.

Соглашение между Беларусью и РФ о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра "cоюзного государства" было подписано в ноябре 2000 года, вступило в силу 31 мая 2001 года.