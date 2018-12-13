Путин перенес столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток 7 13.12.2018, 18:15

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Владивосток

Фото: Википедия

Новый губернатор Хабаровского края выступал против переноса столицы.

Президент России Владимир Путин перенес центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, сообщает "Радио Свобода".

Перенос столицы предложил Олег Кожемяко, назначенный Путиным временно исполняющим обязанности главы Приморского края после скандала во втором туре губернаторских выборов. 11 декабря президент поддержал его идею.

Необходимость переноса столицы Кожемяко аргументировал тем, что Владивосток не раз становился площадкой для проведения международных форумов, куда приезжают главы государств. Справедливым он назвал то, что статус столицы принесет региону дополнительные ресурсы и внимание со стороны властей.

Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал против переноса столицы. По его словам, Хабаровск – столица округа "не только по названию, но и по определению", а именно в сферах здравоохранения, культуры и образования.