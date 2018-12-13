БАТЭ вышел в плей-офф Лиги Европы 5 13.12.2018, 22:58

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Белорусы на выезде победили греческий ПАОК со счетом 3:1.

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ в гостях обыграл греческий ПАОК - 3:1.

На 17-й минуте счет открыл форвард борисовской команды Максим Скавыш.

На 42-й минуте пенальти реализовал форвард Николай Сигневич. Счет стал 0:2.

На 45-й минуте Сигневич оформил дубль - 3:0.

На 59-й минуте игрок ПАОКа Александар Прийович cократил отставание - 3:1.

На 61-й минуте прямую красную карточку получил автор двух голов Николай Сигневич. Судья усмотрел удар соперника локтем. Несмотря на игру вдесятером, борисовчане сумели добиться победы.

Таким образом, команда Алексея Баги заняла второе место в группе L и попала в европейскую осень, набрав 9 очков в шести встречах.

С первого место в плей-офф вышел «Челси», набрав 16 очков. Сегодня команда Маурицио Сарри сыграла вничью с «Види» (2:2).

ПАОК (Греция) – БАТЭ (Беларусь) - 1:3 (0:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 18 Скавыш, 0:2 – 42, пенальти Сигневич, 0:3 – 45 Сигневич, 1:3 – 59 Прийович.

ПАОК – Пасхалакис, Креспо, Варела, Лео Матос, Виейринья (Тошка, 46), Пелкас (Акпом, 55), Каньяс, Лео Жаба, Маурисио, Лимниос (Уарда, 46), Прийович.

БАТЭ – Щербицкий, Риос, Поляков, Филипович, Волков, Бага, Драгун (Яблонский, 88), Иванич, Стасевич, Скавыш (Гордейчук, 83), Сигневич.

Предупреждения: Бага (27), Виейринья (36), Лео Матос (41), Риос (72), Яблонский (90).

Удаление: Сигневич (61).