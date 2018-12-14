Пять caмыx пoлeзныx пpoдуктoв для cepдцa и мoзгa 14.12.2018, 12:31

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Последние исследования показали, что продукты питания, полезные для мозга, защищают также и сердце.

Ученые из Гарвардской медицинской школы определили пятерку лучших в этом смысле продуктов, пишет orthodox.od.ua.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы рекомендуют к употреблению пять продуктов, которые не только поддерживают здоровье сердца, но и улучшают работу мозга. Также они советуют сочетать фрукты, овощи, крупы и бобовые. Кроме того, обязательным является употребление полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в рыбе и оливковом масле. Такой режим питания позволит предотвратить множество болезней, не прибегая к лекарственным препаратам.

Зеленые овощи

Шпинат, капуста и брокколи важны для мозга, потому что они богаты витамином К, лютеином, фолиевой кислотой и бета-каротином. Эти вещества обеспечивают ясность ума до глубокой старости.

Жирная рыба или авокадо

Жирные сорта рыбы – такие, как сельдь, сардина или сом, – содержат омега-3 и другие полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень бета-амилоида. Переизбыток этого белка приводит к болезни Альцгеймера. По мнению экспертов, употреблять рыбу следует два раза в неделю. Если вы не любите рыбу, ее можно смело заменить авокадо или семенами подорожника. Эти продукты, кстати, особенно популярны среди веганов.

Ягоды

Флавоноиды не только наделяют ягоды яркими цветами, но и помогают оставаться в доброй памяти до самой старости. Согласно исследованиям Гарвардской медицинской школы, женщины, которые употребляли клубнику и чернику по нескольку раз в неделю, имели меньше проблем с запоминанием текстов и ориентированием на местности.

Кофе

Утренний кофе может быть чем-то гораздо большим, чем просто «будильник». Это показало исследование научного журнала Journal of Nutrition. Участники, которые ежедневно употребляли кофеин, были более внимательными и сосредоточенными, а также демонстрировали более высокие показатели кратковременной памяти, чем те, кто не делал этого.

Грецкие орехи

Орехи являются отличным источником белка и полезных жиров. В частности, грецкие орехи помогают улучшить память. Кроме того, они богаты альфа-линоленовой кислотой, которая снижает высокое артериальное давление и очищает сосуды.