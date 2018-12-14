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Анджей Дуда наградил деятелей антикоммунистического сопротивления

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  • 14.12.2018, 13:37
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

В день 37-й годовщины военного положения президент Польши наградил оппозиционеров 70-х и 80-х годов.

В день 37-й годовщины введения коммунистическими властями Польши военного положения и подавления «Солидарности» польский президент Анджей Дуда вручил государственные награды активистам демократической оппозиции 70-х и 80-х годов, передает «Радио Польша».

Во время торжественной церемонии, прошедшей в четверг в Президентском дворце в Варшаве, глава государства напомнил о жертвах военного положения. "Ошибаются те, кто считает, что мы забыли, простили. Напротив, мы хорошо помним о всех злодеяниях властей в период военного положения", – заявил президент Дуда.

Фото: PAP/Marcin Obara

В четверг 13 декабря, Польша отмечает 37-ю годовщину введения военного положения, одного из самых драматических, а заодно переломных событий в новейшей истории страны.

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года власти коммунистической Польши, возглавляемые генералом Войцехом Ярузельским, ввели на территории страны военное положение с целю подавления всепольского протестного движения «Солидарности» и недопущения демократизации страны. Военное положение в Польше было отменено 22 июля 1983 года.


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