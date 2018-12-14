Лукашенко: В Беларуси две военные базы России 22 14.12.2018, 14:41

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Диктатор заявил, что военные объекты РФ действуют на нашей территории совершенно бесплатно.

Два российских военных объекта смогут остаться в Беларуси на бесплатной основе, заявил Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске, сообщает "Интерфакс".

"У нас две базы российских (военных объекта - прим.), ноль рублей, ноль копеек нам платят. Заканчивается срок (аренды - прим.). Договариваемся, я даже вопрос не ставлю об оплате", - заявил Лукашенко.

1995 года на территории Беларуси размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.