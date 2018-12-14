Белорусы предложили России «интеграцию» по примеру князя Ольгерда 1 14.12.2018, 15:29

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Жители нашей страны ценят свободу и Независимость.

13 декабря в Бресте Медведева предложил ввести в Беларуси российский рубль, единую таможню, суд и счетную палату. Именно так Россия видит «интеграцию в союзном государстве».

Белорусы предложили премьеру РФ свой план интеграции. Один из пользователей Twitter вспомнил князя ВКЛ Ольгерда, который трижды ходил походом на Москву.

Тема вызвала бурные обсуждения на сайте Сharter97.org. Несмотря на разные мнения, читатели были единодушны в одном - свою независимость, как бы это не хотелось Лукашенко и его окружению, мы никому отдавать не собираемся:

«Не надо нам никаких деревянных российских рублей.

У нас уже давно и успешно действует доллар. Никаких вопросов по этому поводу не возникает».

«Кто брал кредиты - пусть и отдает! Народ не просил ни копейки! Народ все эти годы работал за гроши! Пусть дроздуны продают свои коттеджи, построенные на народные деньги! Пусть продают все, что украли у народа чиновники во главе с Рыгорычам! Пора и нам в НАТО».

«Чаго захацелі рашысты?!!!! Я за адзіную грашовую адзінку - за беларускі ТАЛЕР у Беларусі і ў Раcеi! І ўсе надпісы на банкнотах - па-беларуску! Беларускі ТАЛЕР у Раcею - мая прапанова!

Бо нічога ў Расеi добрага ня будзе! А ў Беларусі - вялікая будучыня».

«Господин Медведев, не надо навязывать Нам, Белорусам, свое мнение!Кто себя оным, белорусом, не считает, его проблемы!

Уберите свой "конвертируемый" рубль,куда подальше».

«Кремль и Россия, у вас своей земли хватает, осваивайте её, займитесь своей страной, своими людьми. Белорусы - не русские, хватит нам вашего братства по самое не балуй».

«Не волнуйтесь, белорусы, российский дырявый корабль все более быстрыми темпами идет ко дну. Расплата за преступления последних лет против других стран только начинается. Скоро им будет не до имперских замашек, кто сможет - будет спасать только свою шкуру. Их время вышло».