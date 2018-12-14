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Польская система отопления - одна из наиболее развитых в ЕC

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  • 14.12.2018, 16:00

На COP2 в Катовице представлены данные о достоинствах технических решений польской системы отопления.

Система отопления в Польше является одной из наиболее развитых в Европейском союзе. В этом участников Климатической конферении ООН (COP2) в Катовице заверял президент правления Экономической палаты «Польская система отопления» Яцек Шимчак, передает «Радио Польша».

Он представил данные, касающиеся инфраструктуры отопительной системы в Польше и достоинства ее технических решений. Одним из них является борьба с загрязнением воздуха.

По мнению президента правления Экономической палаты «Польская система отопления», в Польше, несмотря на небольшие перемены в выборе топлива, удалось значительно ограничить выбросы вредных веществ в атмосферу.

В программе польского павильона на СОР24 сегодня также представление отчета о шансах на разработку польской технологии синтеза газа из угля.

Климатический саммит ООН в Катовице закончится завтра. А еще сегодня начались так называемые Заседания высокого уровня, которые являются последним и решающим этапом переговоров.


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