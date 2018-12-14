Вице-премьер: Правительство РФ отказалось обсуждать компенсацию за налоговый маневр 14.12.2018, 16:36

Игорь Ляшенко

В нефтяном вопросе «эмоции просто зашкаливают».

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко заявляет, что правительство России отказалось обсуждать компенсацию Минску за налоговый маневр, сообщает "Интерфакс".

"В августе-ноябре говорили о расчетах. Но дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказ от обсуждения - прим.)", - заявил И.Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

По словам вице-премьера, Москва отказалась от обсуждения, не предложив альтернативных вариантов.

При этом И.Ляшенко заявил, что Беларусь рассчитывала на компенсацию "ровно на элемент налогового маневра". То есть, продолжил он, при барреле $60 - это около $310-315 млн.

"Вчера после разговора с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – прим.), нам абсолютно понятна позиция российского правительства. К сожалению, она не совпадает с пониманием нашего вопроса. Наше понимание справедливо. Можно взять евразийский договор и прочитать все его пункты, что условия не должны ухудшаться, о том, что должны создаваться условия для равного развития", - подчеркнул вице-премьер.

И.Ляшенко также отметил, что в вопросе налогового маневра "эмоции просто зашкаливают". "Если компенсация будет касаться только российских предприятий, а перед нами не выполняются обязательства и реализуется налоговый маневр, то как мы – правительство - можем смотреть на граждан своего государства, когда еще больше будет увеличиваться разрыв в цене? Поэтому настолько остро стоит вопрос и эмоции просто зашкаливают", - сказал вице-премьер.

"Мы не просим и ничего не требуем. Мы просто просим соблюдать пакетный принцип договоренностей (в рамках ЕАЭС – прим.), которые были подписаны в 2014 году в Астане. Мы надеемся, что стороны найдут справедливое понимание в этом вопросе", - резюмировал И.Ляшенко.