Тымчук: На случай полномасштабного вторжения РФ у Украины есть «зонтик» 16.12.2018, 10:08

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Войска РФ понесут серьезные потери.

У Украины имеется «противовоздушный зонтик», которым она может прикрыться в случае открытой агрессии России.

Об этом в блиц-интервью UAportal рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

В контексте учений ракетчиков Вооруженных Сил Украины с применением зенитно-ракетных комплексов С-300, которые прошли 12 декабря, он подчеркнул: «Что касается сил и средств ПВО, тот тут не следует приуменьшать значение каждого вида «взрослых» вооружений наших «вартових неба», как их называют. На самом деле, С-300 – это как раз из «взрослых» вооружений. Это тот противовоздушный зонтик, которым Украина может прикрыться в случае открытой агрессии России».

Нардеп также обратил внимание на существенный прогресс, который совершила Украина за годы войны в плане укрепления своей обороноспособности. «Нужно понимать, в каком состоянии у нас находились войска до 2014 года. Был вывод и распродажа более-менее боеспособных зенитно-ракетных комплексов и систем. А на вооружение не поступало просто ничего. Ситуация была действительно очень плачевная. И на сегодня хоть каким-то образом закрыть эти бреши, повысить боеспособность войск ПВО – это одна из стратегических задач Украины вообще, если мы говорим об обеспечении нашей обороноспособности».