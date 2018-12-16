Мирончик пригрозил «разобраться с норвежцами» из-за «Касіў Ясь канюшыну» 7 16.12.2018, 20:07

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Послу Беларуси в Швеции и Норвегии не понравился знаменитый хит «Песняров», включенный на хоккейном матче.

Посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик в своем твиттер-аккаунте отреагировал на инцидент, который произошел перед хоккейным матчем Норвегия — Беларусь (6:1). Принимающая сторона вместо гимна Беларуси включила знаменитый хит "Песняров" "Касіў Ясь канюшыну".

- С норвежцами мы разберемся, чтобы такое не повторялось. А вот хоккеистам стоило бы поучиться у Виолетты Скворцовой и как к гимну относиться, и как побеждать, — написал Мирончик.

Напомним, летом 2017 года белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, выигравшая золото в тройном прыжке, покинула пьедестал почета из-за ошибки организаторов чемпионата Европы по легкой атлетике среди юниоров в итальянском Гроссето. Во время церемонии награждения вместо белорусского был включен гимн Боснии и Герцеговины.