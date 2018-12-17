Бабич: Лукашенко имеет от РФ $4-4,5 млрд поддержки ежегодно и хочет еще $3-4 млрд 23 17.12.2018, 19:08

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Михаил Бабич

Посол России в Беларуси высказался по поводу проблемных вопросов в белорусско-российских отношениях.

Посол России в Беларуси Михаил Бабич в интервью ТАСС высказался по поводу проблемных вопросов в белорусско-российских отношениях. Он точно не объяснил, что же Москва предлагает Минску в сегодняшней ситуации.

Бабич отметил, что "уровень консолидированной поддержки Российской Федерацией экономики Республики Беларусь составляет 4–4,5 млрд долларов ежегодно".

Если бы Россия приняла белорусские предложения, предусматривающие снижение цены на газ до уровня Смоленска, возмещение по налоговому маневру, равные условия поддержки промышленности, то это были бы еще 3-4 млрд долларов поддержки белорусской экономики. Но российская сторона не может на это пойти, поскольку "в рамках действующего правового поля" это будет "очень сомнительно и экономически необоснованно", сказал Михаил Бабич.

Российский посол считает, что "нужно решить, по какому пути идти, и совместно сформулировать предложения", создать совместный план. Об этом и пойдет речь во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, запланированной на 25 декабря.