Беларусь опережает соседние страны по росту цен 6 18.12.2018, 8:10

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Больше всего подорожали продовольственные товары — это рекордный рост в 2018 году.

Беларусь опережает почти все соседние страны по росту цен, сообщает tut.by.

Даже по официальным данным, годовая инфляция в ноябре достигла 5%.

Российская годовая инфляция в ноябре ускорилась до 3,8%, по итогам января-ноября рост потребительских цен составил 3,4%. При этом продовольственные товары в ноябре к октябрю подорожали на 1%, в годовом выражении — на 3,5%.

В течение четырех месяцев в Украине фиксировали снижение цен: в мае, июне и августе — нулевую инфляцию, в июле — дефляцию 0,7%. Однако в сентябре инфляция в Украине подскочила до 1,9%, в октябре составила 1,7%.

Потребительские цены в годовом выражении в еврозоне повысились в ноябре 2018 года на 1,9%, приводит данные Евростат. Самая низкая инфляция была зафиксирована в Дании (0,7%), Ирландии (0,8%) и Португалии (0,9%), наиболее сильный рост потребительских цен наблюдался в Эстонии, Венгрии и Румынии (3,2%). В Литве инфляция составила 2,4%, в Латвии — 2,9%, в Эстонии — 3,2%.

Казахстан, наш сосед по ЕАЭС, зафиксировал годовую инфляцию 4,6%.

Годовая инфляция в США незначительно замедлилась. Потребительские цены в США повысились в ноябре 2018 года на 2,2% в годовом сопоставлении, а в помесячном — не изменились.