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В Беларуси отменили указ о «лжепредпринимателях»

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  • 18.12.2018, 11:35
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Фото: bymedia

С 1 января действие указа № 488 будет прекращено.

С 1 января 2019 года действие указа № 488 будет прекращено. Об этом в «парламенте» заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко, сообщает tut.by.

Кийко рассказал, что реестра лжепредпринимателей как такового уже не будет — его перестанут актуализировать с 1 января. И не обязательно сделки с этими субъектами будут аннулироваться.

«В каждом конкретном случае, когда будет подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — уточнил замминистра.

Напомним, указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вызывал множество нареканий со стороны бизнес-кругов, их оппонентами выступали силовые ведомства.

По мнению бизнеса, указ по своей сути и не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».


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